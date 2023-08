Schliessung Hotel Merian – Ohne Mäzen gibt es kaum eine Basler Lösung Nach der Fasnacht schliesst das Hotel Merian. Wie steht es um die Zukunft des Traditionshauses? Die wichtigsten Player äussern sich. Vivana Zanetti

Das Hotel Merian in Basel an bester Lage am Kleinbasler Ufer. Foto: Kostas Maros

Nach der Fasnacht 2024 schliesst das Hotel Merian. Das wurde am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Der Zürcher Frauenverein (ZFV), der das Haus am Kleinbasler Rheinufer 2018 im Baurecht von der Christoph-Merian-Stiftung (CMS) übernommen hat, kann die Kosten für eine notwendige Sanierung in Höhe von bis zu 40 Millionen Franken nicht tragen.

Das Hotel ist nicht nur Hauptquartier der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels 3E, denen der Baugrund gehört, sondern unter anderem auch Heimat der Olympia-Clique und Versammlungsort des Rotary-Clubs.

Darf ein solches Haus von globalen Investoren gekauft werden – oder braucht es eine Basler Lösung? Welche?

Das Interieur des Hotels Merian ist sanierungsbedürftig. Foto: zVg

Der ZFV schliesst den Verkauf an internationale Interessenten nicht aus. Eine lokale Lösung habe aber mit Sicherheit Priorität, heisst es auf Anfrage. Das sei der Grund, weshalb der Basler Alt-Regierungsrat Baschi Dürr als Berater engagiert wurde. Er soll die verschiedenen Interessen an einen Tisch bringen, um so «möglichst schnell zu einer guten Lösung zu gelangen», wie er sagt.

«Sie können davon ausgehen, dass in diesem Baurechtsvertrag gewisse Dinge geregelt sind.» Stefan Ospel, Mediensprecher der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels

Claude Schrank gehört als Präsident der Olympia-Clique einer der Interessengruppen an. Er äussert sich gelassen: «Wir haben sowieso damit gerechnet, dass das Hotel nach der Fasnacht 2024 zumindest vorübergehend zwecks Umbau schliesst.»

Die wichtigste Anspruchsgruppe sind aber die 3E. Wie sehr können diese als Baurechtsgeber bei der Nachfolgeregelung mitbestimmen? Stefan Ospel, Statthalter bei der Gesellschaft zum Greifen und Mediensprecher der 3E, sagt: «Wir haben das Baurecht ganz bewusst abgegeben, da wir gar keine finanziellen Möglichkeiten haben, die Gebäude zu übernehmen oder den Betrieb selber zu gewährleisten. Aber Sie können davon ausgehen, dass in diesem Baurechtsvertrag gewisse Dinge geregelt sind.»

Es ist also nicht anzunehmen, dass bei der Mittleren Brücke auf einmal eine Renditeliegenschaft oder ein Bordell zu stehen kommt. Das bestätigt Ospel insofern, wenn er sagt: «In irgendeiner Form soll das Gebäude als 3E-Gesellschaftshaus erhalten bleiben. Und zwar nachhaltig. Was das für die genaue Nutzung heisst, wird man sehen müssen. Wir sind da völlig offen. Wichtig ist, dass dieser wertvolle Standort – auch als Treffpunkt – weiterhin zur Verfügung stehen wird.»

Dass das so eintreffen wird: Daran glaubt Ospel, der «durchaus optimistisch ist», auch wenn es jetzt vielleicht länger dauern könnte, bis eine Lösung gefunden ist. Ob das eine Basler Lösung sein wird oder nicht, ist für ihn nicht entscheidend.

Basler Mäzene in der Gastronomie

Hiesige Hoteliers zeigen jedenfalls wenig Interesse. Franz-Xaver Leonhardt, CEO der Krafft-Gruppe, findet zwar, dass man niemals nie sagen solle. Für ihn komme eine Übernahme jedoch aus einem anderen Grund nicht infrage: «Wir wollen nicht weiterwachsen, weil wir nicht mehr als 200 Mitarbeitende wollen.» Auch aus dem Verwaltungsrat des Hotels Les Trois Rois heisst es: Es bestehe kein Interesse am Kauf des Hotels Merian. Der bekannte Hotelier Raphael Wyniger, der unter anderem den Teufelhof führt, will sich zu einer möglichen Übernahme nicht äussern. 40 Millionen Franken, das sei eine Summe, die kein gastgewerblicher Unternehmer von hier einfach so aus dem Ärmel schüttle, sagt dazu Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands.

Auch für die CMS kommt es nicht infrage, den Betrieb erneut zu übernehmen. Die Begründung: Die Stiftung müsse sich zunehmend auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Gastronomie und Hotellerie gehörten nicht dazu.

Vieles deutet also darauf hin: Ohne Mäzen gibt es keine Basler Lösung. Ebneter hält dieses Szenario nicht für ausgeschlossen: «Immerhin kommt es in der Stadt am Rheinknie immer wieder einmal vor.» Beispiele sind Thomas Straumann und das Trois Rois oder die Roche-Erben und das Stucki.

Und auch Ospel sagt: «Wer die Branche beobachtet, darf ruhig zum Schluss kommen, dass ein Mäzen oder eine Stiftung naheliegende Lösungen sein könnten.»

