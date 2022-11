Wegen Velofahrern in der Solitude – Schliessung der Autobahnausfahrt Breite soll ewigen Konflikt lösen Weil sich Velofahrer auf der Solitude-Promenade partout nicht an die Regeln halten, stellt die Verkehrskommission eine Sperrung der Autobahnausfahrt zur Diskussion. Alexander Müller

Zu schmal: In der Solitude-Promenade kommen sich Fussgänger und Velofahrer immer wieder zu nahe. Foto: Nicole Pont

Die Solitude-Promenade am Rhein ist seit Jahren ein Zankapfel. Auf dem engen Weglein zwischen Stachelrain und dem Tinguely-Museum geraten sich regelmässig Fussgänger und Velofahrerinnen in die Haare. Die Velos sind häufig schneller als mit dem erlaubten Schritttempo unterwegs. Auch Markierungen und Signale sind in der Vergangenheit bei den Zweiradfahrern auf wenig Interesse gestossen.