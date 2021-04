Happige Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft – Schleppendes Vorgehen nach Rassismus-Anzeige Tobias Steiger, ehemaliger Vorsitzender der Pnos, sollte wegen Äusserungen 2018 bestraft werden. Doch bisher geschah nichts. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und der Verein Grauer Block sagen, die Staatsanwaltschaft sei «auf dem rechten Auge blind». Andrea Schuhmacher

Die Polizei trennte am 24. November 2018 die Demonstranten der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) von den Hunderten von Gegendemonstranten in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In einem Beitrag vom Donnerstag des SRF-Magazins «10vor10» wird der Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) vorgeworfen, «auf dem rechten Auge blind» zu sein. Hintergrund ist eine Anzeige gegen Tobias Steiger, ehemaliger Vorsitzender der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) – der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) zeigte Steiger vor zwei Jahren an. Der SIG wirft ihm vor, bei einer Rede an der Pnos-Demonstration vom 24. November 2018 in Basel gegen die Anti-Rassismus-Strafnorm verstossen zu haben.

Sowohl Johannes Kreutner, der beim SIG für Antisemitismus zuständige Generalsekretär, als auch Mark Pieth, emeritierter Strafrechtsprofessor an der Uni Basel, haben kein Verständnis für das lange Prozedere. Kreutner sagt gegenüber «10vor10», der Fall sei «sonnenklar». Die Verfolgung von antisemitischer Hetze müsse prioritär behandelt werden. Und Pieth sagt, für die Anklageerhebung in solch einem Fall brauche man nicht länger als eine Woche, «sonst sei man im falschen Beruf». Der Staatsanwaltschaft Basel wird im Beitrag unterstellt, ein «Problem» zu haben.