Rhein-Hochwasser – Wegen Rettungseinsatz: Saftige Rechnung für Schlauchbootfahrer Die Kantonspolizei Basel-Stadt musste Mitte Juli wegen dreier Männer zu einer allfälligen Rheinrettung aufgeboten werden. Diese müssen die Kosten nun selbst tragen.

Das Hochwasser machte den Rhein besonders gefährlich – hielt aber nicht alle von seiner Nutzung ab. Foto: Keystone

Diese Aktion fand die Basler Polizei ganz und gar nicht lustig. Als Mitte Juli der Rhein Hochwasser führte und der Fluss für die Schifffahrt und jegliche andere Nutzung gesperrt war, hielten es drei Männer offenbar für angemessen, sich auf dem Rhein zu vergnügen. Am 18. Juli waren zunächst zwei Schlauchbootfahrer auf dem Rhein unterwegs, tags darauf ein Stand-up-Paddler. Beide Male wurde die Einsatzzentrale alarmiert: Neben der Kantonspolizei wurde auch die Rettung Basel-Stadt für eine allfällige Rheinrettung aufgeboten.

Die jungen Männer blieben unversehrt, ohne Konsequenzen bleiben ihre unüberlegten Aktionen allerdings nicht. Ihnen werden nämlich die Einsatzkosten aufgrund fahrlässigen Verhaltens in Rechnung gestellt. Es handelt sich um Beträge von 3253 respektive 2440 Franken. Ein «teurer Spass», wie die Polizei auf Facebook kommentiert.

Die Behörden legen im Facebook-Post gleich noch eine Botschaft nach: «Wenn der Rhein einen hohen Pegelstand hat, Schwemmholz den Bach runtertreibt und die Schifffahrt eingestellt ist – dann sind Schwimmen und Wassersport auf dem Rhein tabu, weil gefährlich!»

Es sei wichtig, sich in solchen Situationen an die Empfehlungen und Warnungen der Behörden zu halten. Ein Ratschlag, den sich die jungen Männer in Zukunft auch zu Herzen nehmen dürften. Denn für ihre Fahrlässigkeit müssen sie nun tief ins eigene Portemonnaie greifen.

