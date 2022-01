Super-G in Wengen – Odermatt triumphiert mit einer Traumfahrt am Lauberhorn Nach dem Sieg im Riesenslalom von Adelboden reüssiert der Nidwaldner auch im Super-G in Wengen. Dafür zählt Beat Feuz zu den Geschlagenen. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Marco Odermatt läutet das Lauberhorn-Wochenende aus Schweizer Sicht perfekt ein. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In Wengen werde er es einfach geniessen können, so sagte das Marco Odermatt am vergangenen Wochenende. Zentnerschwer hatte die Last auf seinen Schultern gewogen, im Riesenslalom-Klassiker in Adelboden reüssieren zu müssen. Odermatt lieferte – aber das kostete Energie. Entsprechend hielt er anschliessend fest, er habe diesen Tag nicht geniessen können.

Und was passiert, wenn Marco Odermatt geniesst? Er gewinnt! Dem Nidwaldner gelingt im ersten Super-G am Lauberhorn seit 1994 eine Traumfahrt. Obwohl er auf dieser Strecke keine Erfahrung hat, meistert er sie in einem Guss. An seine Zeit kommt kein Konkurrent heran. Noch nicht einmal Aleksander Kilde, der die letzten drei Rennen de suite gewann. 23 Hundertstel verliert der Norweger auf Odermatt, auf Rang 3 folgt Matthias Mayer.

Marco Odermatts Zieleinfahrt in Wengen. Video: SRF

Und so strahlt Odermatt in Wengen bei besten Bedingungen in der Leaderbox mit der Sonne um die Wette. Für den Nidwaldner scheint es derzeit kaum Grenzen zu geben: Sechs Rennen hat er in dieser Saison bereits gewonnen (2 Super-Gs, 4 Riesenslalom). Und weil er jüngst in Bormio in der Abfahrt Zweiter wurde, darf man durchaus gespannt sein auf seinen Auftritt am Lauberhorn in den Abfahrten vom Freitag und Samstag.

Schreckmoment bei Feuz

In diesen wiederum steht natürlich Beat Feuz im Fokus. Dreimal hat der Schangnauer den Klassiker bereits gewonnen. Im Super-G allerdings fährt ihm der Schreck gehörig in die Glieder. Mit viel Glück kann er nach einem Verschneider einen Sturz vermeiden, aktuell liegt er auf Rang 20. Besser macht es Stefan Rogentin. Der Bündner, 5. in Gröden und 7. in Bormio, bestätigt bei den Heimrennen seine starke Form als momentan Elfter. Ebenfalls ein guter Auftritt gelingt Loïc Meillard als Vierzehnter.

