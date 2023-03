Hilfe gegen Schlafstörungen – Schlafen lernen in 14 Tagen An den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel gibt es eine neue, stationäre Therapie gegen chronische Insomnie. Die Betroffenen dürfen zuerst nur kurz ins Bett. Zudem: acht Tipps gegen Schlafschwierigkeiten. Dina Sambar

Jede 10. Schweizerin und jeder 10. Schweizer ist von chronischen Ein- und Durchschlafstörungen betroffen. Symbolfoto: DAK/Wigger/dpa/tmn

Am Abend kam bei Christina Ciampi die Angst. Die Angst, sich wieder die ganze Nacht wach im Bett zu wälzen und nur knapp zwei Stunden Schlaf zu finden. Meistens bestätigte sich diese Angst – mit tiefgreifenden Folgen. In ihrem 25 Jahre dauernden Kampf gegen die Schlaflosigkeit schlitterte Ciampi in eine Schlaftablettenabhängigkeit und musste zum Entzug in eine Klinik. Und obwohl sie sich als fröhlichen und glücklichen Menschen bezeichnet, hat sie mehrere Suizidversuche hinter sich, was ebenfalls zu einem Klinikaufenthalt führte. An Arbeit war in den letzten Jahren nicht mehr zu denken. «Ich habe alles versucht, um wieder richtig schlafen zu können – Therapie, medizinische Untersuchungen, die Teilnahme an Studien und sogar alternative Methoden. Nichts hat geholfen», sagt die 58-Jährige.