FCB vor Europacup-Spiel – Schlägt nun die Stunde von Darian Males? Edon Zhegrova fällt verletzt aus. Das dürfte zur Folge haben, dass Darian Males in den nächsten Spielen eine wichtige Rolle einnimmt. Dominic Willimann

Dürfte nun zu mehr Einsatzzeit n Rotblau gelangen: Darian Males. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Keine 40 Minuten sass Darian Males vor Wochenfrist in Budapest auf der FCB-Reservebank, ehe er für den glücklosen Pajtim Kasami eingewechselt wurde. Und der 20-Jährige wusste seine Chance zu nutzen: Erst war der Offensivspieler bei der Entstehung des Basler Ausgleichs zum 1:1 durch Arthur Cabral beteiligt, später markierte er das siegbringende 2:1.

Drei Tage später gegen Servette sass Males aber erneut auf der Ersatzbank. Doch nun hat sich die Ausgangslage für den Ex-Luzerner geändert: Wegen einer Knieverletzung fällt Edon Zhegrova mehrere Wochen aus. Zhegrova und Males konkurrierten sich zuletzt auf der Flügelposition im Mittelfeld.

Deshalb hat Males, dessen Treffer in Ungarn sein erstes Saisongoal war, beste Chancen, am Donnerstag im Joggeli gegen Ujpest Budapest von Beginn an zu spielen. Und vielleicht auch mal über die volle Distanz sein Leistungsvermögen zu zeigen. Zwar wurde der einstige Schweizer Junioren-Internationale in bisher allen sechs FCB-Pflichtpartien eingesetzt, doch durfte er dies nie über 90 Minuten tun.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

