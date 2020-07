Zwischenbilanz

Der FC Thun war in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft: 57% Ballbesitz, 10:4 Schüsse und 3:0 Eckbälle lautet die Bilanz. Trotz dieser eindeutigen Zahlen waren zwingende Aktionen auch bei den Berner Oberländern Mangelware. Der grösste Aufreger war ein Lattentreffer von Hefti, der aber ebenfalls eher als Zufallsprodukt zu werten war.

Der FCB, der in den ersten rund 40 Minuten ziemlich passiv agierte, drehte in den letzten Minuten vor der Pause etwas auf und liess ein paar Mal aufblitzen, zu was er fähig sein kann.

Wir sind gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht!