27-Jähriger spitalreif geprügelt – Schläger bittet auf Social Media um Verzeihung Im De-Wette-Park kam es über Weihnachten zu einem brutalen Angriff. Die Täter sind zwar identifiziert, jedoch auf freiem Fuss. Das Opfer will nun ein Kontakt- und Annäherungsverbot. Karoline Edrich

Ein junger Mann wurde am Weihnachtswochenende zusammengeschlagen. Symbolfoto: Urs Jaudas

«Ich habe immer noch blaue Flecken im Gesicht und Schmerzen am Kopf, in den Ohren und an den Händen.» Der 27-jährige Tobias Kunz (Name geändert) wurde in der Nacht auf den 25. Dezember Opfer eines unerwarteten Übergriffs: Als er nach einem Weihnachtsessen mit seiner Freundin und seinem Hund den De-Wette-Park durchquerte, wurde er von zwei Männern brutal zusammengeschlagen. Mit der Ambulanz wurde Kunz zunächst ins Spital gebracht. Nachdem geklärt worden war, dass er keinen Schädelbruch und keine akute Hirnblutung hatte, durfte er das Spital wieder verlassen.