Kommunikation bei Menschenaffen – Schimpansen können Sätze bilden Die Laute der Tiere sind der Sprache des Menschen viel ähnlicher als bislang angenommen. Tina Baier

Kreischen, Grunzen, Hecheln, Aufschreien, Bellen – die Forschung hat insgesamt zwölf verschiedene Lautäusserungen bei Schimpansen identifiziert. Im Bild Patriarch Eros, der im Zoo Basel 52 Jahre alt wurde. Foto: Zoo Basel

Als Jane Goodall in den 1960er-Jahren ein paar Schimpansen dabei beobachtete, wie sie mit Stöcken in einem Termitenhaufen herumstocherten, erschütterte das das Bild des Menschen von sich selbst. Bis dahin hatten Anthropologen den Menschen als «Werkzeugmacher» definiert und in dieser Fähigkeit den entscheidenden Unterschied zum Tier gesehen.