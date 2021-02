Die besten Schnitzelbängg 2021 – Schimpansen im Unispital, ein Veloständer als Grabstein… … und dann gibts natürlich noch eine Hampfle Bängg zu diesem fiesen Virus. Sebastian Briellmann

Haben sich trotzdem chic gemacht: D’ Bäffzgi. Foto: Bäffzgi

Ja, was ist das nun, eine Fasnacht, trotz allem? Eine Nicht-Fasnacht oder eine «FasNICHT», wie der grandiose BaZ-Kolumnist -minu schreibt? Wir wissens auch nicht so recht, aber für «e Hampfle Bängg» reichts natürlich, den Schnitzelbänggler, diesen Vers-Virtuosen, sei Dank. Die Dreydaagsfliege erteilt zuerst Lob dafür, dass es auch in diesem Jahr eine Blaggedde gibt – aber so ganz zufrieden ist sie damit nicht:

S Comité het das Joor mitre Prachtsblaggedde glänzt:

E Schnitzelbänggler und e Pfyffer und no ain, wo schränzt.

das alles uffre WC-Rolle – öppis stöört mi dra.

Sträng gno miesstis doch do druff e Schissdräggziigli ha.