Schleuse bei Basel blockiert – Streikende legen Schifffahrt auf dem Rhein teilweise lahm Gewerkschaften haben in Frankreich zu einem weiteren landesweiten Streik gegen die Rentenreform aufgerufen. Diesmal ist auch ein Nadelöhr im südlichen Elsass betroffen. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Bei der Kembs-Schleuse im Département Haut-Rhin wurde der Strom gekappt. Archivfoto: Henry Muchenberger

Die Schleuse von Kembs nördlich von Basel wurde am Donnerstagmorgen von Demonstranten blockiert, wie der Nachrichtensender BFM Alsace aus gewerkschaftsnahen Kreisen erfahren hat. Die Blockade im Département Haut-Rhin erfolgte im Zuge eines landesweiten Streiktags gegen die geplante Rentenreform in Frankreich. Es ist das erste Mal, dass die Schleuse von Protestierenden in Beschlag genommen und blockiert wird.

Die Demonstranten hätten die Stromversorgung unterbrochen, wie der CGT-Gewerkschaftsvertreter Philippe Charpentier der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Seit Mittwochabend hätten keine Schiffe mehr die Schleuse passiert, so Charpentier weiter.

Die französischen Gewerkschaften haben die Beschäftigten dazu aufgerufen, am Donnerstag die Arbeit niederzulegen und sich an Protestkundgebungen zu beteiligen. Es handelt sich bereits um den zwölften landesweiten Protesttag gegen einen Gesetzentwurf, mit dem das Rentenalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. (Lesen Sie dazu den Artikel «Die Gewerkschaften erleben eine Renaissance».)

