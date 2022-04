Vorfall in Kaliforniens Hauptstadt – Sechs Tote nach Schüssen in Sacramento Die Tat ereignete sich in der belebten City der kalifornischen Hauptstadt. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Fahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei treffen am Tatort in Sacramento ein. Foto: Rich Pedroncelli (AP/Keystone/3. April 2022)

Bei Schüssen in der US-Stadt Sacramento wurden mindestens sechs Menschen getötet. Neun weitere Menschen erlitten Verletzungen, teilt die Polizei in Kaliforniens Hauptstadt am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Twitter mit.

Die Polizei hatte die Einwohner kurz zuvor in einem ersten Tweet zu dem Vorfall aufgerufen, die Gegend im Zentrum der Stadt zu meiden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Tat ereignete sich in Sacramentos Innenstadt, in der es viele Bars und Restaurants gibt. Im Internet wurde ein Video veröffentlicht, das eine Rangelei zwischen mehreren Menschen auf einer Straße zeigt. Als Schüsse zu hören sind, lösen sich die Menge auf und die Menschen ergreifen panisch die Flucht. Die Authentizität der Aufnahmen liess sich zunächst nicht überprüfen.

Bereits 10’700 Personen wegen Schusswaffen tot

In den USA ereignen sich immer wieder Schusswaffenangriffe mit mehreren Toten. Im vergangenen Jahr wurden nach einer Zählung der Website «Gun Violence Archive» landesweit rund 45’000 Menschen durch Schusswaffengewalt getötet. Dabei wurden auch Suizide mitgezählt. Seit Jahresbeginn verzeichnete die Website bereits 10’700 Tote.

Das Recht zum Tragen einer Waffe ist in den USA ein hochkontroverses Thema. Vorstösse für eine Verschärfung des laxen Waffenrechts scheitern immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner und der einflussreichen Waffenlobby.

AFP/fal

