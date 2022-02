Funkloch auf Basler Marktplatz – Schiesser bietet der Swisscom einen Antennenstandort an Während die Regierung keine Lösung für die entstehende Netzlücke auf dem Marktplatz bereithält, hat Confiseur Stephan Schiesser der Swisscom ein Angebot für eine Antenne auf seinem Haus geschickt. Katrin Hauser

Passantinnen haben an diesem Mittwoch nichts vom Funkloch auf dem Marktplatz mitbekommen. Bild: Kostas Maros

Die Swisscom hat am Mittwochmorgen die Antenne auf dem Globusdach am Basler Marktplatz abgeschaltet. Das drohende Funkloch hat in der vergangenen Woche insbesondere bei den Anwohnern für viel Aufregung gesorgt.