Alles zum FCB-Spiel gegen den FCZ – Schiedsrichter Dudic lässt den Klassiker aus dem Ruder laufen In einem sehr hitzigen Klassiker geht der FC Basel am Ende als Verlierer vom Platz. Für Diskussionen sorgen der Schiedsrichter, Rudelbildungen und vier Rote Karten. Linus Schauffert

Kasim Adams sieht als erster von insgesamt vier Spielern die Rote Karte. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Vor dem Spiel

Bereits vor dem Anpfiff ist spürbar: Der letzte Klassiker der Saison wird von den Fans mit Hochspannung erwartet. Der FCB vermeldet bereits am Freitag knapp 24’000 verkaufte Tickets. Und die Zürcher sind derart zahlreich erschienen, dass Hunderte von ihnen nur neben dem Gästesektor Platz finden.

Heiko Vogel nimmt im Vergleich zum Winterthur-Spiel vier Wechsel vor: Neu von Beginn an spielen Hitz, Millar, Zeqiri und Burger. Nachdem Lang und Males für ihr 200. und 100. Spiel geehrt worden sind, gibt es eine Schweigeminute für den ehemaligen Mannschaftsarzt Max Marti, der im Alter von 105 Jahren verstorben ist.

Die erste Hälfte

Die Partie ist von Beginn an umkämpft. Immer wieder wird sie aufgrund von hart geführten Zweikämpfen unterbrochen – Schiedsrichter Dudic hat alle Hände voll zu tun. Das kann auch FCZ-Goalie Brecher von sich behaupten, als er in der 6. Minute einen kraftvollen Weitschuss-Volley von Zeqiri nach vorne abprallen lassen muss. Ebenso trifft es auf Hitz zu, der nur wenige Minuten danach einen Kopfball von Katic an die Latte lenkt.

Nach einer intensiven Startphase verliert das Spiel dann aber an Dynamik. In der 42. Minute steht Lopez Ligue in einem Zweikampf auf den Fuss und knickt dabei um. Sofort zeigt der Basler an, dass es nicht mehr weitergeht, und er verlässt unter Tränen den Platz. Für ihn kommt Augustin in die Partie.

Die zweite Hälfte

Der FCB hat zu Beginn der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz – gute Chancen sind aber auf beiden Seiten nicht zu finden. Nach 15 Minuten sind es dann die Zürcher, die aktiver werden: Erst schiesst Marchesano knapp am linken Pfosten vorbei. Dann versucht sich Mathew aus der zweiten Reihe – knapp übers Tor.

Es folgt eine Schlussphase, die die Geschichte des Klassikers um ein weiteres Kapitel erweitert: Boranjiasevic foult Augustin in der 83. Minute, dann bildet sich eine Ansammlung von fast allen Feldspielern, und Adams schlägt Aliti mit dem Ellbogen ins Gesicht. Es ist der erste berechtigte Platzverweis.

In der 88. Minute kommt Krasniqi im Strafraum zu Fall, obwohl es im Duell mit Lang nur einen minimalen Kontakt gibt. Dudic entscheidet trotzdem auf Penalty und wird vom VAR auch nicht korrigiert. Simic trifft zum 1:0, und kurz darauf, als der FCB die Abwehrarbeit eingestellt hat, erzielt Mathew das 2:0. Doch das ist nicht das Ende (siehe «Die Unparteiischen»).

Der Knackpunkt

Natürlich ist es der Penaltyentscheid, der die Niederlage der Basler besiegelt. Doch nachgelassen hat das Team schon zuvor: ab der verletzungsbedingten Auswechslung von Sergio Lopez und der dadurch bedingten Umstellung, nach der mit Lang und Adams nur noch zwei gelernte Verteidiger auf dem Rasen stehen. Nach der Pause kommen die Basler kaum noch vor das gegnerische Tor – was auch damit zu tun haben könnte, dass der aktive Lopez der Mannschaft fehlt.

Die Unparteiischen

Der Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich ist kein gewöhnliches Spiel. Immer wieder gab es hitzige Duelle zwischen den Clubs, Partien, bei denen die Emotionen auf beiden Seiten über die Grenzen der Erlaubten hinausgingen. Das wusste Schiedsrichter Alessandro Dudic – und trotzdem sorgt er mit seinen Entscheidungen dafür, dass die Partie komplett aus dem Ruder läuft.

Da ist erst die Rudelbildung, bei der Adams Rot sieht. Und dann der Elfmeter, der keiner ist. Dudic bleibt bei seinem Urteil und wird auch vom VAR nicht korrigiert. Das sorgt dafür, dass die Stimmung in den letzten Minuten überhitzt und Dudic dies einfach geschehen lässt.

Xhaka reisst Marchesano zurück, fasst ihm dann ins Gesicht. Später verteilt er einen Kopfstoss. Burger und Kryeziu gehen aufeinander los. Sie alle sehen für ihre Vergehen Rot, was speziell für den FCB Konsequenzen hat, wenn man an die nächste Partie in St. Gallen denkt.

So passiert genau das, was nicht passieren soll, zumal es mittlerweile eine technische Hilfe gibt: Der Schiedsrichter entscheidet einen Klassiker und sorgt dafür, dass die Emotionen überborden.

Der O-Ton

Nach der Partie nehmen Henriksen und Vogel im Medienzentrum Platz und werden nach ihrer Spielanalyse gefragt. Während Henriksen ausführlich erklärt, was seine Mannschaft gut gemacht hat und wieso sie an diesem Sonntag als Sieger vom Platz geht, sagt Vogel nur: «Ich bin frustriert.» Mehr braucht es nicht, in dieser Antwort ist alles, was man über das 0:2 aus Sicht der Basler wissen muss.

Die Folge

Durch die Niederlage gegen den FCZ rutscht der FCB zwar keinen Tabellenplatz nach hinten – er befindet sich nach wie vor auf dem fünften Rang. Er verpasst es aber, näher an die besser platzierten Teams heranzurücken. Die Möglichkeit war da, denn Luzern und Lugano nehmen sich mit einem Unentschieden gegenseitig die Punkte ab.

Weiter geht es für die Basler am Donnerstag auswärts gegen die Fiorentina, im Halbfinal-Hinspiel der Conference League. Am Sonntag folgt das Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen.

