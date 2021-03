Wegen steigender Immobilienpreise – Schere zwischen Vermögen und Einkommen geht immer mehr auf Eine neue Studie zeigt, dass die Vermögen in der Schweiz auf mehr als das Siebenfache der Einkommen gestiegen sind. Hauptgrund sind die Immobilienpreise. Das ist ein Rekordwert in der Geschichte der Schweiz – und beunruhigend. Markus Diem Meier

Der Wertzuwachs der Immobilien hat das Verhältnis der Vermögen zu den Einkommen seit 2010 massiv nach oben getrieben. Ein Einfamilienhaus in Niederglatt ZH. Foto: Urs Jaudas

Das ganze 20. Jahrhundert hindurch blieb in der Schweiz das Verhältnis der Vermögen zu den Einkommen verblüffend stabil. Doch in den letzten zehn Jahren ist es in einem noch nie gesehenen Ausmass angestiegen. Diese Resultate liefert eine neue Studie der Ökonomin und Ungleichheitsforscherin Isabel Martinez und des Ökonomen Enea Baselgia.

Bis zum Jahr 2010 entsprachen die privaten Vermögen in der Schweiz etwas mehr als dem Fünffachen der gesamten erzielten Einkommen des gleichen Jahres. Bis zum Jahr 2017 sind sie auf mehr als das Siebenfache der Einkommen geklettert. Laut Martinez und Baselgia waren dafür weniger stagnierende Einkommen als vielmehr die Entwicklungen auf den Immobilienmärkten verantwortlich.