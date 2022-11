Guten Abend...

… und herzlich willkommen zur zweiten Runde in der Gruppe B. Gruppe B? Das ist die Gruppe, in der heute Gareth Bale mit Wales gegen Iran gespielt und verloren hat. Gegen jenes Team also, das beim Auftakt gegen England mit 2:6 untergegangen ist.

Heute Abend treffen die Engländer auf die USA (Anpfiff 20 Uhr MEZ), die in der ersten Runde einen Punkt gegen Wales geholt hatten.

Die Ausgangslage für England ist einfach: Gewinnt das Team von Gareth Southgate, steht es im Achtelfinal.