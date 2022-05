Interview zu Frontex-Referendum – «Schengen ist kein À-la-carte-Menü» Ein Nein zu Frontex werde Konsequenzen haben, sagt EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Die Schweiz könne nicht auswählen, welchen Teil des Schengener Abkommens sie erfüllen wolle und welchen nicht. Stephan Israel aus Brüssel

«Wir haben kein Interesse daran, dass die Schweiz aus Schengen rausfällt»: EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Foto: Aris Oikonomou (AFP)

Frau Kommissarin, können Sie eine Frage gleich zu Beginn klären. Muss die Schweiz Schengen verlassen, wenn die Mehrheit beim Referendum am 15. Mai Nein zu Frontex sagt? Ich würde eine Schweizer Entscheidung sehr bedauern, Schengen zu verlassen. Aber die Mitgliedschaft bei Schengen basiert auf einem internationalen Abkommen. Und wenn die Schweiz entscheidet, ihre Verpflichtungen aus diesem Abkommen nicht einzuhalten, muss das Konsequenzen haben. Und die Konsequenz könnte selbstverständlich das Ende von Schengen und Dublin für die Schweiz sein.

Ist das nicht eine leere Drohung? Die EU hat doch kein Interesse daran, dass die Schweiz als Land mittendrin Schengen verlässt. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass die Schweiz aus Schengen rausfällt. Wir würden die gute und fruchtbare Zusammenarbeit gerne weiterführen. Aber wir haben ein Abkommen, und wir werden insistieren, dass die Schweiz nicht auswählen kann, welchen Teil des Abkommens sie erfüllen will und welchen nicht.

Wie schnell müsste die Schweiz denn Schengen verlassen? Im Abkommen ist eine Frist von 90 Tagen vorgesehen. Doch darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ein Nein würde den Mechanismus zur Streitschlichtung auslösen, den es im Schengener Abkommen gibt. Wir würden von unserer Seite insistieren, dass die Schweiz ihre Verpflichtungen erfüllt. Die Mitgliedschaft in Schengen ist kein À-la-carte-Menü.

Mehrmals Ministerin in Schweden Infos einblenden Ursula von der Leyen (links) und Ylva Johansson in Brüssel (27. April 2022). Foto: AFP Die 58-jährige Schwedin Ylva Johansson ist seit 2019 EU-Innenkommissarin im Team von Ursula von der Leyen. Als Sozialdemokratin war sie Mitglied des schwedischen Reichstags und Ministerin in verschiedenen Regierungen in Stockholm. (sti)

Frontex hat einen Haushalt von 750 Millionen Euro. Da könnte die Grenzbehörde doch gut für eine Weile auf die 60 Millionen Franken aus der Schweiz verzichten. Nein, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Personal, und vor allem brauchen wir das Vertrauen. Sollte die Schweiz ihre Verpflichtungen nicht einhalten, würde dies nicht nur das Abkommen verletzen, sondern auch das Vertrauen zwischen der Schweiz und der EU beschädigen.

Die Berichte über sogenannte Pushbacks, also illegale Rückweisungen von Asylsuchenden an der Aussengrenze, sind Wasser auf die Mühlen der Frontex-Gegner in der Schweiz. Was antworten Sie ihnen? Wir haben unglücklicherweise sehr verlässliche Berichte über Pushbacks und sogar Deportationen an einigen der EU-Aussengrenzen. Das ist für uns ein Thema von grosser Bedeutung. Ich bin mit den betroffenen EU-Staaten im Gespräch. Möglich ist eine unabhängige Überwachung. Wir können aber auch Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mitgliedsstaat einleiten, der sich nicht an EU-Recht hält.

«Es stimmt, dass wir verlässliche Informationen über Pushbacks von Mitgliedsstaaten haben.»

Die Kritik ist doch, dass das trotz Frontex passiert oder die Grenzagentur sogar daran beteiligt ist. Wir hatten vergangene Woche eine Sitzung der Aufsichtsbehörde von Frontex. Dort haben wir aufgrund eines Berichts der Betrugsbekämpfungsbehörde ein Disziplinarverfahren gegen Frontex-Direktor Fabrice Leggeri verlangt, worauf dieser entschieden hat, zurückzutreten. Es stimmt, dass wir verlässliche Informationen über Pushbacks von Mitgliedsstaaten haben. Darum kümmern wir uns. Aber dass Frontex daran beteiligt wäre, dafür gibt es keine eindeutigen Hinweise. Der Link zu Frontex ist nicht da.

Der bisherige Frontex-Direktor ist doch nur die Spitze des Eisbergs, die Vorwürfe sind ein Indiz für tiefergreifende Probleme. Der Bericht der Betrugsbehörde macht die Vorwürfe an drei konkreten Namen fest. Klar, wir hatten Defizite bei Frontex, und der Rücktritt wirft ein Licht darauf. Aber der Abgang des Direktors macht jetzt den Weg für einen Neuanfang frei.

Er soll von illegalen Praktiken an Europas Aussengrenze in der Ägäis gewusst haben: Frontex-Chef Fabrice Leggeri ist vergangene Woche zurückgetreten. Foto: AFP

Dass Frontex weggeschaut oder gar Berichte manipuliert hat, können Sie aber nicht bestreiten. Noch einmal, die Betrugsbehörde nimmt in ihrem Bericht drei konkrete Personen in die Verantwortung. Konkret den bisherigen Direktor sowie zwei weitere Mitarbeiter. Die Vorwürfe richten sich nicht gegen Frontex als solches. Die Kritiker in der Schweiz sollten nicht die Grenzbehörde für Verfehlungen von Individuen verantwortlich machen, denn Frontex macht insgesamt gute Arbeit.

Selbst im EU-Parlament gibt es Kritiker, die Frontex für nutzlos halten. Die nationalen Grenzwächter schicken die europäischen Beamten inzwischen weg, wenn sie illegale Pushbacks machen. Das stimmt nicht. Richtig ist, dass Frontex nur handeln kann, wenn die Grenzbehörde von einem Mitgliedsstaat eingeladen wird. Die europäische Grenzbehörde kann nichts tun ohne die Zustimmung der nationalen Behörden. Aber wenn ein Frontex-Mitarbeiter den Verdacht hat, dass er weggeschickt wird, damit illegale Aktivitäten verheimlicht werden können, sollte das einen Bericht an uns zur Folge haben. Das ist eine der Fragen, die im Bericht der Betrugsbehörde aufgeworfen wird und die dazu geführt hat, dass der Frontex-Direktor zurückgetreten ist.

«Wie wichtig Frontex ist, sehen wir auch auf dem Balkan, wo viele Routen für den Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen verlaufen.»

Polen und Kroatien haben Frontex nicht eingeladen, um an der Grenze zu Weissrussland beziehungsweise Bosnien zu helfen. An beiden Grenzen kam es zu Pushbacks. So legt es das Mandat von Frontex fest. Die Grenzbehörde kann nur handeln, wenn sie von einem Mitgliedsstaat eingeladen wird. So sind die Regeln.

In der Schweiz kämpfen Grüne und Sozialdemokraten für das Referendum gegen Frontex. Was sagen Sie als schwedische Sozialdemokratin Ihren Genossen? Ich als Sozialdemokratin finde es sehr wichtig, dass wir eine starke und effektive europäische Grenzbehörde haben. Frontex hilft uns, die Aussengrenzen und die Grundrechte jener zu schützen, die diese Grenzen überqueren. Das geht Hand in Hand. Das ist jetzt noch offensichtlicher, wo wir einen Krieg in der Ukraine haben.

Nehmen Flüchtlinge in Empfang: Frontex-Beamte an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Foto: Andreea Campeanu

Was meinen Sie konkret? Frontex hilft an der Grenze zur Ukraine, Flüchtlinge in Empfang zu nehmen und zu registrieren. Es ist eindeutig, dass ein Staat das allein nicht schafft. Es ist wichtig, dass wir einander unterstützen. Frontex kann auch ein Modell für nationale Behörden sein, wie ein professioneller und guter Grenzschutz funktionieren könnte. Die neue Führung von Frontex hat das am Tag nach dem Abgang des Direktors an die Mitarbeitenden klar so kommuniziert.

Inwiefern verändert der Krieg in der Nachbarschaft die Arbeit von Frontex? Das ist ein weiterer Beweis, dass wir die Grenzbehörde brauchen. Frontex hilft jetzt auch in Moldau, einem Drittstaat. Es geht um das ärmste Land in Europa. Moldaus Innenminister hat mich angerufen und gesagt, dass seine Behörde nicht in der Lage sei, die Aussengrenze zu schützen und die Flüchtlinge aus der Ukraine zu registrieren. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in einer Woche die nötige Rechtsgrundlage zu erhalten. Normalerweise brauchen wir ein Jahr dafür. Wie wichtig Frontex ist, sehen wir auch auf dem Balkan, wo viele Routen für den Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen verlaufen.

«Menschen mit Anspruch auf Schutz sollten immer das Recht haben, ein Asylgesuch zu stellen.»

Frontex ist innert kurzer Zeit zur grössten EU-Agentur geworden. Ist die Grenzbehörde zu schnell gewachsen? Das schnelle Wachstum war nötig, weil auch der Bedarf da ist. Wie gut Frontex das Wachstum schafft, hängt aber vom Management und von der Unterstützung der Mitgliedsstaaten ab. Das ist etwas, das wir in Zukunft evaluieren müssen.

Frontex soll helfen, die Aussengrenzen zu schützen, und dabei darüber wachen, dass die Grundrechte gewahrt werden. Ist das nicht ein Widerspruch, an dem die Grenzagentur scheitern muss? Nein, das ist kein Widerspruch. Klar, wir schützen unsere Grenzen. Es gibt keinen freien Zugang zur EU für Schmuggler oder für Terroristen. Wir müssen die Kontrolle über unsere Grenzen haben. Aber Menschen mit Anspruch auf Schutz sollten immer das Recht haben, ein Asylgesuch zu stellen. Es geht auch um unsere Werte. Wir können unsere Werte nicht verteidigen, wenn wir sie verletzen. Deshalb gehen diese beiden Aufgaben Hand in Hand.

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

