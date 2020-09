Aus für letzte Hoffnung der Gegner

Sogar in den linken Stadtkreisen 4 und 5 sagen diesmal über 55 Prozent Ja zu Stadion – deutlich mehr als in der letzte Abstimmung Ende 2018. Es fand also keine Polarisierung entlang des Links-rechts-Spektrums statt. Damit dürfte die Sache entschieden sein.

Im Zürcher Stadthaus äussern sich die Stadiongegner enorm enttäuscht. Sie haben gedacht, dass die Mobilisierung gegen die SVP ihnen Schub gibt. Aber der Zwängerei-Vorwurf der Befürworter sei wohl stärker gewesen. Eine andere These, die kursiert: Vielleicht hätten die Gegner eine zu aggressive Kampagne geführt.

So oder so müssen die in der Stadt Zürich erfolgsverwöhnten linken Parteien SP, Grüne und AL eine unerwartet deutliche Niederlage einstecken. Es zeigt sich erneut, dass in der Stadionfrage nicht nach Parteibüchlein abgestimmt wird. Dies zeigte sich auch daran, dass sich nicht nur der linksdominierte Stadtrat, sondern auch ein «linker Flügel» für das Bauprojekt einsetzte (lesen Sie hier mehr dazu).