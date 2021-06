«Apropos» – der tägliche Podcast – Schawinski und der Ärger der Autofahrer Ab 2023 kann die Schweiz nur noch digital Radio hören. UKW wird abgeschaltet, viele Autofahrer müssen ihre Geräte austauschen. Nun lanciert Roger Schawinski dagegen eine Politkampagne. Hat er Chancen? Mirja Gabathuler

DAB+ wird immer mehr genutzt. Aber von den Schweizer Autofahrerinnen haben 58 Prozent bisher nur ein Radio mit UKW-Empfang. Bild: Getty Images/iStockphoto

Das Rauschen des Autoradios, wenn während der Fahrt die Frequenz des Senders wechselt – dieses Geräusch soll bald der Vergangenheit angehören. Die digitale Radiotechnologie DAB+ verspricht besseren Empfang und eine grössere Auswahl an Sendern. Sie soll in der Schweiz die herkömmliche Art des Radiohörens per UKW bis 2023 komplett ablösen, danach wird UKW abgeschaltet. Wer noch ein altes Empfangsgerät im Auto hat, muss dieses austauschen oder eine entsprechende Antenne anbringen. Sonst gibt es Stille statt Rauschen.

58 Prozent der Autos fahren bisher ohne DAB+-Empfang. Das Thema hat daher Potenzial, viele zu verärgern. Roger Schawinski hat kürzlich eine Kampagne lanciert, um politisch gegen die Abschaltung von UKW vorzugehen – und bereits rund 50’000 Unterschriften gesammelt. (Lesen Sie im Interview, wie Roger Schawinski argumentiert und was die Befürworter sagen)

Was erhofft er sich davon? Was würde die Abschaltung von UKW wirklich bedeuten? Und wie stehen Schawinskis Chancen, im Alleingang einen Branchenentschluss zu verhindern? Darüber spricht Kultur- und Gesellschafts-Redaktor Sandro Benini in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

