Wer kein DAB-taugliches Radiogerät hat, muss demnächst für viel Geld umrüsten: Radiohörer mit seinem Empfänger aus den 1950er-Jahren. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Geht es nach den Behörden, wird die Schweiz in den kommenden Jahren ihre UKW-Sender abstellen, im August 2022 soll die SRG aufhören, auf UKW zu senden, im Januar 2023 dürften die privaten Radiostationen folgen. Kaum ein anderes Land in Europa macht das Gleiche, und Norwegen, das bisher als einziges auf UKW verzichtet hat, bedauert es schon wieder.

Dennoch will die Schweiz daran festhalten – kaum jemand wehrt sich dagegen, die SRG sowieso nicht, aber auch die Privaten verhalten sich brav, nur einer schert aus, den man in Bern bzw. Biel ohnehin nicht schätzt, weil er seit 1979 den meisten Beamten auf die Nerven geht: Roger Schawinski, Besitzer von Radio 1 (wo ich mit ihm regelmässig eine Sendung bestreite, was ich sage, um den Grad meiner freundschaftlichen Befangenheit offenzulegen). Schawinski will gegen die Pläne des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einlegen. Ob er gewinnt, ist offen. Dass er gewinnen sollte, ist aber keine Frage. Denn, was der Bund plant, ist Unsinn.