Überraschende Naturphänomene – Schaut nach oben Bunte Regenbögen kennt jeder, doch es lassen sich auch ganz andere spektakuläre Lichtschauspiele am Himmel entdecken. Marlene Weiss

Ein spektakulärer Regenbogen: Das bekannteste, aber lange nicht einzige Lichtphänomen, dass die Natur zu bieten hat. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (DPA)

Am 27. November 1995 arbeitete Jarmo Moilanen in einem Fotogeschäft in Oulunsalo, im Nordwesten Finnlands, als ihm auffiel, dass es draussen glitzerte. Schnell schloss er den Laden und kletterte auf das Dach eines Nachbargebäudes, um zu fotografieren. In der Luft hing sogenannter Diamantenstaub, kleine Eiskristalle, die wie winzige Edelsteine funkeln. Durch Brechung von Licht in den Kristallen erschienen helle Muster in der Luft, ein grosser Lichtring rund um die Sonne, ein darauf aufgesetzter Lichtbogen – so weit, so schön, aber für Moilanen, der sich da schon länger mit solchen Phänomenen beschäftigte, nichts Neues.