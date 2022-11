Wochenduell: Umstrittene WM in Katar – Schauen Sie sich diese Weltmeisterschaft an? Kurz vor dem Beginn des Fussballfestes stellt sich ein mancher die Frage, ob man dieses Turnier schauen soll. Zwei BaZ-Redaktoren beziehen Stellung. Benjamin Schmidt Luc Durisch

Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Auslosung der WM-Gruppen. Foto: Keystone

Ja, der Sport steht im Vordergrund. Weitere vier Jahre auf eine Weltmeisterschaft zu warten, ist für mich als Fussballfan ein zu grosser Preis.

Ja, ich werde mir die WM-Spiele anschauen, und zwar so viele davon wie nur möglich. Da die Weltmeisterschaft (hoffentlich!) ausnahmsweise im November anrollt und nicht wie gewöhnlich im Juni, musste ich ganze viereinhalb Jahre auf diesen Moment warten, und das lasse ich mir allen Umständen zum Trotz nicht nehmen.

Klar, die Vorfreude war schon grösser. Genau genommen, ist sie so gering, wie ich sie noch nie zuvor im Vorfeld eines Turniers verspürt habe. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als Sepp Blatter 2010 bekannt gab, dass die WM in Katar stattfinden würde. Und damals wie heute bedauere auch ich diesen Entscheid. Aktuelle Geschehnisse, darunter die Aussage eines WM-Botschafters, Homosexualität sei ein «geistiger Schaden», Bilder von vermeintlich gekauften Fans, die bereits eine Woche vor Turnierbeginn zu Propagandazwecken durch Dohas Strassen streifen, oder die ums Leben gekommenen Gastarbeiter sorgen für einen noch bittereren Vorgeschmack. Doch für mich – und für viele andere Fussballfans dieser Welt wahrscheinlich auch – wird das sportliche Geschehen auf dem Platz als willkommene Ablenkung dafür dienen, was tatsächlich hinter den Kulissen abgeht.

Normalerweise dreht sich um eine WM so viel mehr als nur der Ball auf dem Rasen. Das ist auch dieses Mal so, wenngleich im negativen Sinne. So ist es nun einzig und allein der Sport, der wenigstens für ein Fünkchen Euphorie sorgen kann. Der wahrscheinlich letzte Auftritt von Messi und Ronaldo auf grösster Bühne, das Wiedersehen der Schweizer Nationalmannschaft mit Brasilien und Serbien, das alles möchte und werde ich mir nicht entgehen lassen. Nochmals vier Jahre warten? Das macht mein Fussballherz nicht mit, es tut mir leid.

An die Wirksamkeit eines Boykotts glaube ich grundsätzlich, sofern genug mitmachen. Auch ich würde die Fifa gerne bluten sehen für das, was sie angerichtet hat. Doch ich bin der Ansicht, dass die Verantwortung für einen erfolgreichen Boykott bei den Verbänden lag. Nicht bei den Spielern, und schon gar nicht bei den Fans. Einzig die Verbände hätten gemeinsam wirklich etwas ausrichten und eine Neuvergabe erzwingen können. Dafür ist es nun zu spät.

Das Risiko hingegen, dass zu wenig Fans streiken, ist mir zu gross. Und wenn der Boykott zu gering ausfällt, bringt er nichts. Also werde ich kein Teil davon sein. Benjamin Schmidt

Nein, diese WM entspricht nicht den Werten, die ich als wichtig erachte. Deshalb möchte ich kein Teil davon sein.

Wenn am kommenden Sonntag die WM losgeht, werde ich bei meiner Familie sein. Wir

werden gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen. Der Fernseher bleibt dabei trotz

WM-Auftakt aus. Dies liegt nicht nur daran, dass die Affiche Katar gegen Ecuador – wer, bitte,

kennt denn einen Profi aus Katar? – mein Fussballerherz kaum höher schlagen lässt. Vielmehr

habe ich beschlossen, kein Spiel dieser Weltmeisterschaft zu schauen.

Gründe dafür gibt es viele: Eine korrupte Vergabe an ein Land, in welchem Gastarbeiter

unter unwürdigen Bedingungen Stadien errichten mussten, Frauen diskriminiert werden und

Schwulsein vom offiziellen WM-Botschafter als «geistiger Schaden» bezeichnet wird.

Ein Energiekonsum, der in Zeiten einer drohenden Strommangellage wie ein schlechter

Scherz klingt: Weil es in Katar im November und Dezember oft über 30 Grad heiss ist,

wurden Kühlanlagen in die Stadien eingebaut. Dazu sind weit über 150 Flüge pro Tag

geplant, um Fans aus den umliegenden Ländern an die Spiele ihrer Mannschaft zu bringen.

Und eine Infrastruktur, die erst noch zeigen muss, dass sie einer WM würdig ist. Bei einem

Test im grössten Stadion der WM gab es trotz brütender Hitze bereits in der Halbzeit kein

Wasser mehr, die Stadionausgänge waren überlastet, und auch die U-Bahn-Station kam mit

der grossen Besucherzahl nicht zurecht.

Zu alledem kommt: Eine WM gehört für mich in den Sommer. Das Public Viewing in der Stadt,

die Gartenparty bei Freunden. So schaue ich die Weltmeisterschaft gerne. Das ist heuer

nicht möglich, weshalb ich auch null Vorfreude verspüre.

Was mir mein Boykott bringt? Nichts. Ob er etwas an der WM oder den Begleitumständen

ändert? Vermutlich ebenso wenig. Dennoch bin ich der Meinung, dass man nicht alles

einfach hinnehmen muss. Diese WM entspricht nicht den Werten, die ich als wichtig

erachte. Deswegen möchte ich nicht einmal als Zuschauer Teil davon sein.

Am vergangenen Sonntag war ich im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Spitzenspiel zwischen

dem SC Freiburg und Urs Fischers Union Berlin. Beim Einlaufen der Teams waren im ganzen

Stadion Bilder mit der Aufschrift «Boycott Qatar» zu sehen. Das hat mich in meinem Verzicht

ermutigt. Ich werde nicht der Einzige sein, der dieser WM den Rücken kehrt. Und es lässt

mich hoffen, dass es der Fussballgemeinschaft gelingt, ein deutliches Zeichen an die Fifa zu

senden: Eine WM unter solchen Umständen darf es nicht nochmals geben. Luc Durisch

