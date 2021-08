Seco-Korruptionsprozess – «Schauen Sie seine Augen an, Sie können ihm nicht Nein sagen» Wie die Angeklagten im Prozess um die geschmierten Millionenaufträge im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) versuchen, ihre Haut zu retten. Christian Brönnimann

Der Ex-Beamte (Mitte) und die beiden damals Verantwortlichen der IT-Firma Fritz und Macziol Schweiz vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Robert Honegger

Schauspiel oder echte Emotionen? Naivität oder Kalkül? Wahrheit oder Lüge? Diese Fragen stellen sich für drei Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona diese Woche im grössten Korruptionsfall der Schweizer Bundesverwaltung der letzten Jahrzehnte. In stundenlangen Befragungen haben sie den Angeklagten im Fall rund um einen bestechlichen Ex-Beamten des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) auf den Zahn gefühlt. Nun ziehen sie sich bald zurück zur Urteilsberatung.

Die Angeklagten versuchten auf ganz unterschiedliche Weise, sich herauszuwinden – oder zumindest eine möglichst milde Strafe herauszuholen. Fünf Schlüsselszenen aus dem Gerichtssaal.