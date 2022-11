Die Fenster schliessen, um Energie zu sparen? Eine prima Idee, auf die wir niemals selber gekommen wären (Foto: Inserat im Rahmen der Energiespar-Kampagne des Kantons Basel-Stadt). Foto: Martin Furrer

Bundesrat Adolf Ogi hat uns 1988 im Fernsehen gezeigt, wie man Eier kocht. Seither weiss selbst jedes Kind: «Deckel auf die Pfanne!» So spart man Energie.

Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga erinnert uns neuerdings an simpelste Grundsätze in Sachen Ressourcensparen: «Beim Verlassen der Wohnung Licht löschen!» «Elektrische Geräte ausschalten!» «Duschen statt baden!»

Die Penetranz, mit der diese Botschaften der Bundesbehörden auf uns niederprasseln, beginnt langsam zu nerven. Den Sinn der elementaren Regeln, die zum Teil schon unsere Grosseltern befolgten, haben wir längst begriffen. Wir sind ja nicht blöd.

Oder hält man uns doch für dumm? Es sieht ganz so aus. Die Basler Regierung jedenfalls glaubt, auch sie müsse uns noch mit Parolen beglücken. «Basel spart Energie», heisst die Kampagne, die sie am Montag gestartet hat. Sie mahnt zum Beispiel Wäsche waschende Hausfrauen und Hausmänner: «Tumbler? Nein, lieber aufhängen und Energie sparen!»

Ein Youtube-Spot zeigt die Regierungsräte Kaspar Sutter und Conradin Cramer, die sich mit glücklichen Gesichtern und trendigen Sportschuhen in einem Treppenhaus begegnen. Der Slogan dazu lautet: «Meeting im 4. Stock? Ich nehme lieber die Treppe!»

Die kantonale Kampagne, argumentiert das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU), solle diejenige des Bundes verstärken und die Menschen zum Energiesparen motivieren. Sie sei «niederschwelliger und ein bisschen lustiger als die Bundeskampagne», behauptete WSU-Vorsteher Kaspar Sutter im «Regionaljournal» von Radio SRF 1.

«Sensibilisiert werden» sollen wir für die Problematik. Sind wir das nicht längst so sehr, dass uns eine Übersensibilisierung droht?

Nein, meint die Regierung. Sie hat die Botschaften der Kampagne sogar in zahlreiche Sprachen übersetzen lassen, «damit so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie möglich erreicht werden können».

Das Ganze hat natürlich seinen Preis: Nicht weniger als eine stolze Viertelmillion Franken sind für Aktivitäten in sozialen Medien, auf Plakaten und in Zeitungen geplant. Am Montag erschien zum Beispiel in der BaZ ein fast seitenfüllendes Inserat: «Schatz, sind die Fenster zu? Ja klar, wir sparen doch Energie!» Eine prima Idee, auf die wir niemals selber gekommen wären.

Indem er uns mit banalsten Tipps erziehen will, scheint der Regierungsrat eine neue Stufe der Verschwendungssucht erreicht zu haben: Er wirft das Geld seiner Bürgerinnen und Bürger für eine lächerliche Kampagne mit beiden Händen durchs – sperrangelweit geöffnete – Fenster hinaus.

