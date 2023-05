«Beispielloser Angriff» auf Menschenrechte – Scharfe Polizei-Kritik der demokratischen Juristen Der 1. Mai schlägt weiterhin Wellen. Juristinnen fordern Untersuchungen und künden Konsequenzen an.

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel (DJS) kritisieren den Polizeieinsatz an der 1. Mai-Kundgebung. Die präventive Einkesselung der Demonstrierenden stehe «in klarem Widerspruch zu den Grundsätzen rechtsstaatlichen Handelns», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Polizeieinsatz sei ein «beispielloser Angriff auf die grund- und menschenrechtlich geschützte Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit». Dieses Vorgehen liesse sich nicht mit einem Verweis auf der Vermummungsverbot rechtfertigten, schreibt die Basler Sektion der DJS.

Die präventive Einkesselung zeuge von einer «neuen Eskalationsbereitschaft seitens der Polizei». Die DJS fordern daher, dass der Einsatz mit allen zur Verfügung stehenden aufsichtsrechtlichen, parlamentarischen und juristischen Möglichkeiten untersucht wird.

Beobachtungsteam vor Ort

Konkrete Schritte sind noch nicht angedacht, wie Ada Mohler, DJS-Geschäftsleiterin Basel, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Es sei aber denkbar, dass Betroffene auf verwaltungsrechtlicher Ebene vorgehen könnten. So könnten sie einen Rekurs gegen den Polizeieinsatz oder eine Verfügung über den Einsatz verlangen, sagte Mohler.

Die Basler Sektion der DJS sei mit einem Beobachtungsteam vor Ort gewesen. Das habe man sowohl Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) als auch dem Polizeikommandanten Martin Roth im Vorfeld mitgeteilt. Darauf habe der Verein keine Rückmeldung erhalten und die Einsatzleitung vor Ort sei offenbar auch nicht informiert worden.

Vor und während der Einkesselung sei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung keine Gefahr ausgegangen, heisst es weiter. Auch Minderjährige seien eingekesselt worden. Deren Eltern sei es nicht erlaubt worden, zu den Kindern zu gelangen, um sie durch die Polizeiontrolle zu begleiten. Auch Anwältinnen und Anwälte durften nicht zu ihren eingekesselten Mandantinnen und Mandanten.

Auch wer rauswollte, wartete drei Stunden

Die Mehrheit der Eingekesselten hätten sich freiwillig kontrollieren lasen wollen, um dem Kessel zu entkommen. Trotzdem habe es fast drei Stunden gedauert, bis die ersten Personen herausgelassen und kontrolliert worden seien. Während der Dauer des Polizeikessels sei es den Festgesetzten nicht erlaubt gewesen, auf die Toilette zu gehen oder zu essen. Eine medizinische Behandlung wurde nicht sichergestellt.

Der Polizeikessel selbst wurde mehrfach verengt, gemäss Ansicht der Juristinnen und Juristen gab es dazu keine ersichtlichen Gründe.

Kritik üben die DJS auch an den ausgesprochenen Rayonverboten: «Die Rayonverbote wurden bis zum 2. Mai 2023 um 23.59 verhängt, ohne Rücksicht darauf, dass sich unter den betroffenen Personen auch solche mit Wohnsitz in diesem Rayon befanden», heisst es in der Mitteilung.

Das Rayonverbot habe die gesamte Demonstrationsroute mit weiträumigem Umfeld umfasst, dazu auch ein Gebiet rund um die Staatsanwaltschaft und das Untersuchungsgefängnis Waaghof.

Bei der bewilligten Demonstration wurde die Spitze des Umzugs bei der Elisabethenkirche eingekesselt. Dies, um die vermummten Demonstrierenden einer Personenkontrolle zu unterziehen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag schrieb. Insgesamt wurden gemäss Polizeiangaben 317 Personen kontrolliert. Davon wurden 72 Personen mit einem Platzverweis belegt und 22 bei der Wache vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Reizstoffe ein. Mehrere Personen wurden von der Sanität behandelt.

SDA/kom

