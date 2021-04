Der Club der Gentlemen – Scharfe Eierhaube statt Messer Der Eierköpfer im Haus erspart dem Mann das Messer, wenn es um das Geniessen eines Drei-Minuten-Eis geht. Dominik Heitz

Ein perfekt geköpftes Ei – dank einem Eierköpfer mit Guillotine-Technik. Foto: PD

Mit der Spitze seines gekochten Eis auf die Eispitze des Gegenspielers zu schlagen, sodass die Schale des eigenen Eis heil bleibt, während die Schale des anderen Eis bricht – für Kinder ist dieses Spiel an Ostern stets ein Heidenspass.

Natürlich macht auch der Mann im Haus mit. Doch häufig steht diesem mehr der Sinn nach einem Drei-Minuten-Ei, dessen Eiweiss schon fest, dessen Eigelb aber noch flüssig ist. Wie aber öffnet man ein solches Ei? In früheren Zeiten kam das Köpfen des Eis mit dem Messer nicht infrage, da die Klinge oxidierte, wenn sie mit dem Ei-Inhalt in Berührung kam. Also klopfte man mit einem Löffel die Eikappe auf. Doch durfte es kein Silberlöffel sein, sonst oxidierte auch dieser und gab einen metallischen Geschmack ab. Zum Essen des Eis musste ein Löffel aus Kunststoff, Perlmutt oder Horn her.