Liveticker FCB – Marseille – Pause im Joggeli – noch ist alles möglich

Der FCB zeigt ein anderes Gesicht

Guillermo Abascal versprach vor der Partie, dass seine Mannschaft anders auftreten werde als im Hinspiel in Marseille. Und seine Mannschaft hat dafür gesorgt, dass ihr Übungsleiter sein Versprechen bislang halten kann. Der FC Basel trifft beherzt auf in diesen ersten 45 Minuten, hat nicht weniger Spielanteile als der Gegner, der jedoch bislang die besseren Torchancen hat. Allen voran natürlich der Foulpenalty in der 34. Minute, der von Amine Harit getreten und von Heinz Lindner gehalten wird. Beim Foul, der zu diesem Strafstoss führte, rauscht Wouter Burger nach einem Konter von hinten in die Beine von Harit, der Niederländer ist mit einer gelben Karte mehr als gut bedient. Doch anstatt eines Rückstands und einer Unterzahlsituation steht der FCB immer noch vollzählig auf dem Platz und braucht weiterhin nur ein Tor, um mindestens die Verlängerung erreichen zu können.