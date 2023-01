Super-G in Cortina – Gut-Behrami erneut knapp neben dem Podest Nach den Rängen 5 und 4 in der Abfahrt folgt erneut Platz 4. Der Sieg geht an Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Herbie Egli

Schnell, aber nicht schnell genug: Lara Gut-Behrami im dritten Rennen in Cortina. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Am Samstag in der zweiten Abfahrt verpasste Lara Gut-Behrami das Podest als Vierte um eine Hundertstel – gemeinsam mit Ragnhild Mowinckel. Am Sonntag im Super-G fehlen erneut als Vierte deren drei. Die Tessinerin kam auf dem vom Schweizer Trainer Roland Platzer gesteckten Kurs im oberen Streckenteil zu wenig schnell auf Touren. Damit gingen die nötigen Hundertstel verloren, die für einen Podestplatz nötig gewesen wären.

Die Norwegerin machte es im Gegensatz zu Gut-Behrami deutlich besser. Mowinckel zeigte eine beinahe perfekte Fahrt und gewann das Rennen mit drei Zehntel Vorsprung auf die Österreicherin Cornelia Hütter. Marta Bassino fuhr mit 47 Hundertstel Rückstand auf Mowinckel als Dritte auf das Podest. Die Italienerin sprang damit für Sofia Goggia in die Bresche.

Goggia verzichtete auf einen Start. Die Abfahrtssiegerin vom Freitag klagte nach ihrem Sturz am Samstag über leichte Schmerzen im rechten Knie. Im Hinblick auf die in zwei Wochen beginnende WM im französischen Méribel wollte die Italienerin nichts riskieren.

