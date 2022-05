45+2' Pause

Und das wars für den Moment. 15 Minuten Pause, die wir eigentlich so schnell wie möglich hinter uns bringen wollen, so wunderbar ist diese Partie bisher. Kurzfassung: Villarreal führt und das hoch verdient, bereits in der dritten Minute schoss Dia den Underdog in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Coquelin. Beide Male hiess der Vorbereiter Etienne Capoue, der Franzose ist bisher die überragende Figur. Und Liverpool? Hatte auch einige Chancen, alles in allem aber sind die Gäste mit dem mitreissenden Tempo überfordert. Das verspricht einiges für Halbzeit 2. Bis gleich!