Gewinnt der FCZ, könnte er morgen auf dem Sofa Meister werden

André Breitenreiter hat kaum Platz genommen im Medienraum des FC Zürich, da wird er gleich gefragt: Wie das denn am Sonntag sein könnte, wenn der FCZ wirklich Meister wäre. «Wir halten es wie immer», antwortet er, «unsere ganze Konzentration und unser ganzer Fokus gelten unserem Spiel am Samstag. Wir möchten die nächsten drei Punkte einfahren, damit sie unsere Gesamtsituation so verbessern, dass das am Sonntag tatsächlich passieren könnte.» Dieses kleine Das bedeutet: die Sicherung des ersten Zürcher Meistertitels seit 2009.

Die Rechnung für dieses Wochenende ist einfach. Wenn die Zürcher heute gegen Sion gewinnen und Basel anderntags daheim gegen Luzern verliert, sind sie Meister. «Wenn wir gewinnen, können wir uns mit anderen Nebengeschichten befassen», sagt Breitenreiter.

Der Meilenstein gegen YB

Die Zürcher sind die beste Mannschaft der Vor- und der Rückrunde, die beste daheim und auswärts. «Darum sind wir zurecht Erster», sagt der Trainer, «trotzdem müssen wir bescheiden bleiben, ehrgeizig und zielorientiert sein.» Das ist sein Mantra die ganze Saison über, wie es für ihn auch immer dazu gehört, die Mannschaft für ihren Charakter und ihre Mentalität zu loben, für ihre Stabilität und Seriosität. Und ihren Umgang mit Druck.

FCZ-Trainer Breitenreiter will nicht vom Meistertitel sprechen, er sagt: «Unsere ganze Konzentration und unser ganzer Fokus gelten unserem Spiel am Samstag.» Foto: Freshfocus

Darum ist für ihn das 2:1 vergangenen Samstag gegen die Young Boys so wertvoll. Zuvor gingen in zwei Spielen fünf Punkte verloren, gegen GC und in Genf. Da sei doch normal, dass man nachzudenken beginne, sagt er, egal, ob man 13, 23 oder 3 Punkte Vorsprung habe. Aber weil er wusste, dass seine Mannschaft dem selbstgemachten Druck standhalten kann, ging er vor dem Spiel gegen YB bewusst mit der Botschaft nach aussen: «Wir wollen Meister werden.» Der Sieg bestätigte ihn in seiner Ansicht, er sieht ihn gar als «Meilenstein» und «Big Point».

In seinem Podcast auf der Homepage des FCZ sagt Captain Yanick Brecher: «Es ist ein Riesenstein, der der Mannschaft vom Herzen gefallen ist. Das 2:1 war eine extreme Befreiung.»

Jubeln mit dem ZSC

Am Mittwochabend ging Breitenreiter zum Finalspiel der ZSC Lions ins Hallenstadion, er ist ein Fan des Eishockeys seit seinen Jugendtagen in Hannover, wo er eine Dauerkarte besass. Jetzt war mit seinem Trainerteam in der Halle – als Privatperson mit allen Emotionen, die mitleidet, mitjubelt und sich auch ein Bier gönnt. Es war ihm eine grosse Freude, auf der Tribüne dabei zu sein. Gegen Sion wird er wieder mittendrin sein.

Das erste Heimspiel diese Saison gegen die Walliser war ein Fest, es war Anfang Oktober das Spiel zum 125-Jahr-Jubiläum des Vereins, das mit vier Toren von Assan Ceesay und einem 6:2 endete. 13’000 Zuschauer kamen damals in den Letzigrund. Jetzt fehlt Breitenreiter das Verständnis, warum das Stadion nicht ausverkauft ist. «Das Ding muss doch voll sein.» (ths.)