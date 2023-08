Wir erleben ein Déjà-vu

Vergangenen Dezember gingen die Schweizer Männer an der WM gegen Portugal mit grossen Hoffnungen in den Achtelfinal. Und dann war die erste Halbzeit absolviert und die Partie entschieden, das Team von Murat Yakin verlor 1:6. Hier und heute sieht es so ähnlich aus, dass wir glatt ein Déjà-vu erleben.