Die Krise beim Heimteam

Zuerst zum Heimteam: Die Grasshoppers sind nicht gerade gut ins neue Jahr gestartet. In der Meisterschaft hat das Team von Trainer Giorgio Contini gegen Lugano unentschieden gespielt und gegen die Young Boys verloren. Die Zürcher stehen in der Tabelle der Super League auf Rang 7 und hoffen nun immerhin im Cup auf ein Erfolgserlebnis. In der zweiten Runde setzte sich GC gegen den Drittligisten FC Goldstern mit 3:0 durch.