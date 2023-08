Computerspiel «Baldur’s Gate 3» – Schäferstündchen mit Ork und Trollfrau Voller Detailliebe, Witz und Charme: Das Computerspiel «Baldur’s Gate 3» entwickelt sich zu einem sensationellen Hit – weil es Fantasy-Welten bietet, die es so noch nie gab. Dominik Schott

Kein Spielverlauf ist bei «Baldur’s Gate 3» gleich wie der andere – mit jeder Entscheidung tun sich neue Varianten auf. Foto: Larian Studios

Der Zwergenkrieger mit dem Rauschebart hatte sich viel für den Nachmittag vorgenommen. Mit seinen Mitstreitern wollte er die Goblinfestung stürmen. Stattdessen aber dressierte er zwei tanzende Ratten, überlebte nur knapp eine Augenoperation und fiel schliesslich berauscht von Waldpilzen in einen mit Kot gefüllten See – ein typischer Spieldurchlauf in der Welt von «Baldur’s Gate 3», das Anfang August einen sensationell erfolgreichen Verkaufsstart hatte. Gamer äussern sich im Netz überschwänglich, aus Gründen, die man vielleicht erst mal erklären müsste: Hier könne man Ratten aufheben, schrieb einer, in Grossbuchstaben, offenbar begeistert. Ein anderer: «Ich kann Eichhörnchen treten ... Spiel des Jahres.»