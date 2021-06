Chaos nach Unwetter in Baselland – Schaden in Millionenhöhe: Hochwasser zerstört Autos und ganze Kellerabteile Der starke Regen vom Mittwochabend hat zahlreiche Gemeinden im Oberbaselbiet verwüstet. Eine Bestandesaufnahme am Tag danach. Robin Rickenbacher , Tobias Burkard

Das Unwetter liess in Zunzgen viel Schlamm und Verwüstung zurück. Foto: Pino Covino

Die Zeichen der vergangenen Nacht sind überall sichtbar. Dicker Schlamm liegt auf der Strasse und in der Einfahrt, Garagentore sind eingedrückt. Eigentümerin Doris Meier steht vor ihrem Haus in Zunzgen und deutet auf den Kellereingang: «Dort ist alles vollgelaufen.» Der starke Regen vom Mittwochabend hatte das Dorf geflutet, wie etliche andere Gemeinden im Oberbaselbiet. Riesige Wassermassen waren in Zunzgen die Hauptstrasse hinabgeflossen. Und von dort auch ins Untergeschoss des Hauses von Doris Meier.

Bei vielen Häusern drang das Wasser in die Keller ein. Foto: Pino Covino

Über schlammigen Boden geht es zu den Kellerabteilen. Auch hier hat das Unwetter viele Dinge zerstört, der Heizungsraum ist noch voller Wasser. Ein Rollator, den sich ein Mieter erst vor zwei Wochen angeschafft hat, ist voller Dreck und Schwemmholz. Eine Reinigungsfirma müsse hier dringend sauber machen, so Meier, «ich konnte aber nirgends einen Termin vereinbaren». Gleiches bei einem Reparateur für die Waschmaschine, die durch das Wasser funktionsunfähig wurde. «Vor Montag hat niemand Zeit», sagt Meier. Denn zu tun haben die Betriebe alle, etliche Haushalte im Tal haben dasselbe Problem.

