Kolumne Katja Früh – Schade, ist man nur zu den Reichen zuvorkommend

Reichsein spielen ist viel schöner als reich sein, behauptete mein Vater manchmal. Das führte dazu, dass wir ab und zu ein bisschen was Verbotenes machen durften, in die Zürcher Kronenhalle einkehren zum Beispiel, um eine Bratwurst zu essen oder nach einem Schneespaziergang im Grand Hotel Dolder eine heisse Schokolade trinken.

Das sind so schöne Erinnerungen, dass ich heute leider immer noch manchmal die Neigung habe, so zu tun, als ob ich steinreich wäre. Kürzlich setzte ich mich, weil ich müde war und der Rücken weh tat, an die Champagnerbar in der Globus Delicatessa. Bestellte einen Rothschild Rosé Brut und ein Hummerbrioche. Das schmeckte ganz gut, aber das eigentlich Schöne daran war, wie reizend und nett der Kellner war. Weil er dachte, ich sei reich. Wie er mir die verschiedenen Champagnersorten erklärte, wie er um mein Wohlbefinden besorgt war und ob es mir auch schmeckt, das genoss ich ausserordentlich und zugleich schämte ich mich ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, den netten Kellner an der Nase herumzuführen.