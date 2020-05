In der Stube – und draussen – Schachspielen nach Wikingerart Das Gesellschaftsspiel Kubb erfreut sich vor allem in Europa immer grösserer Beliebtheit. Es ist leicht transportabel, unkompliziert und kann unter allen möglichen Bedingungen gespielt werden. Benjamin Schmidt

Kubb ist auch in der Region Basel beliebt: Die Kubb-Mannschaft Checkeletti beim Training im Schützenmattpark. Foto: Lucia Hunziker

Vielleicht sind Sie auch schon einmal in einem Park oder im Wald an ein paar Leuten vorbeigelaufen, die rustikale Holzblöcke in die Richtung ihrer Gegenspieler zu werfen schienen. Dann wurden Sie keinesfalls etwa Zeuge eines kriegerischen Gewaltakts, sondern eines ganz harmlosen Sportspiels mit uralter Historie namens Kubb. Kubb wird sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in den USA als «Wikingerschach» bezeichnet. Es gilt wohl als erwiesen, dass das Spiel seinen Ursprung in der Zeit der Wikinger hat, historische Evidenz dafür existiert jedoch nicht wirklich.

Die Regeln des Spiels sind relativ simpel und auch nach Belieben veränderbar. Allerdings gibt es doch einige davon, weshalb das Spiel hier nicht bis ins kleinste Detail beschrieben werden kann. Die genauen Regeln sowie diverse Alternativen, das Spiel zu spielen, lassen sich leicht im Internet finden.

Flexibel einsetzbar

Das Spiel ist ziemlich simpel und wenig komplex, doch es ist schön zu sehen, dass es im digitalen Zeitalter, in welchem jeder nur noch vor der Playstation 4 hockt, doch noch Alternativen gibt, die genutzt werden. Und umso erstaunlicher ist es dann, wenn diese Alternativen aus Zeiten stammen, die weit bis ins frühe Mittelalter zurückreichen.

Die BaZ-Serie «In der Stube – und draussen» gibt täglich Tipps, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.