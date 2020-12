Das Experiment ist gescheitert – SCB-Trainer Don Nachbaur verlässt den Club per sofort Trainer Don Nachbaur verlässt den SCB per sofort. Sein Abschied hatte sich abgezeichnet. Nachwuchscoach Mario Kogler übernimmt ad interim. Reto Kirchhofer

Verlässt den SC Bern: Trainer Don Nachbaur. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Zeitpunkt der Meldung überrascht – so unmittelbar nach überstandener Quarantäne. Nicht aber der Inhalt: Don Nachbaur verlässt den SC Bern per sofort. Er hat dem Club mitgeteilt, dass er sein Amt als Headcoach aus persönlichen Gründen per sofort niederlegt.

In seiner Medienmitteilung schreibt der Club: «Der SCB bedauert den Rücktritt seines Trainers sehr, hat aber grosses Verständnis für den Entscheid des Austria-Kanadiers. Über die Gründe ist beidseitiges Stillschweigen vereinbart worden.»

Aber eben: Unerwartet kommt die Trennung keineswegs. Da sind einerseits die Resultate. Der SCB liegt mit 13 Punkten aus 12 Partien weit hinter den Ansprüchen zurück.

Der Graben zwischen Team und Trainer

Und da ist vor allem der Fakt, wonach sich zwischen dem Trainer, seinem Trainerstab und den Spielern längst ein Graben geöffnet hatte. Zwar löste Nachbaur jene taktischen Fesseln, welche sein Vorgänger Kari Jalonen angezogen hatte. Dies passte einigen Spielern zu Beginn – und es war spektakulär zum Zuschauen.

Aber nach einigen Partien offenbarte sich, dass der SCB-Equipe etwas fehlte, woran sie sich festhalten konnte: ein System. Vorab in der Defensive schien sich das Motto zu verbreiten: «Denn sie wissen nicht, was sie tun (sollen)...» Nachbaur katalysierte den Prozess der Verunsicherung, indem er seine Formationen immer wieder durcheinander wirbelte, selbst Linien veränderte, die funktioniert hatten.

Es war ein Zeichen von Ratlosigkeit. Zudem liess er formschwache Spieler auf der Tribüne (Calle Andersson) – oder er versetzte sie in die 4. Linie (Gaëtan Haas). Derlei Vorgehen mag in Nordamerika gang und gäbe sein. Doch es zerstörte peu à peu das Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft und Coach.

Nachbaur war nicht der erste Coach, der versucht hat, in Bern NHL-Methoden zu implementieren. Und er ist nicht der erste Coach, der damit gescheitert ist. Guy Boucher etwa lässt grüssen.

Die Spieler wollten freilich nicht darüber sprechen. Tristan Scherwey sagte vor kurzem stellvertretend: «Es gäbe viele Ausreden. Aber ich mag keine Ausreden. Wir Spieler müssen uns jetzt selbst aus dem Dreck ziehen.» Er sprach von «Wir Spieler». Auch mit dem Verhältnis von Nachbaur zu seinem Staff war es nicht zum besten gestellt. Es kam vor, dass er einen Assistenten, ob der nun Lars Leuenberger oder Alex Reinhard hiess, vor dem Team in den Senkel stellte.

Schellings fatale Botschaft

Selbstverständlich ist der Fehler für den verunglückten Saisonstart nicht allein bei Nachbaur zu suchen. Der SCB verpasste es, dem Coach den nötigen Support zu geben.

Auf einen Videocoach wird verzichtet, corona-bedingt. Zudem entzog Sportchefin Florence Schelling – sie hatte Nachbaur im Frühling nach einem 60-Punkte-Plan als bestmöglichen SCB-Coach eruiert und vorgeschlagen – früh das Vertrauen. In den Verhandlungen mit einem externen Spieler liess sie sich zur Aussage hinreissen, Bern werde in der kommenden Saison über einen neuen Trainerstab verfügen.

Im Eishockey-Biotop National League macht eine solche Aussage schnell die Runde. Sie dürfte selbst Nachbaur erreicht haben – obwohl der 61 Jahre alte Trainer nie ganz im Schweizer Eishockey angekommen ist.

Chatelain und Streit im Trainerstab

Ad interim übernimmt Mario Kogler die Geschicke der ersten Mannschaft. Der 33 Jahre alte Österreicher ist seit der Saison 2017/2018 im SCB-Nachwuchs als Headcoach der U-20-Auswahl tätig. Neu zum Trainerteam mit Goaliecoach Petri Tuononen und Alex Reinhard stösst Alex Chatelain, bisher Verantwortlicher für Strategieentwicklung.

Mark Streit, der bereits auf den höchsten Nachwuchsstufen eine Trainerfunktion ausgeübt hat, wird die Crew ebenfalls unterstützen. Die genaue Aufgabenteilung des erweiterten Trainerteams wird bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Donnerstag gegen den EV Zug vorgenommen.