Mit eigenem ICE in Basel – SBB versuchen, Verspätungen der Deutschen Bahn zu kontern Züge aus Deutschland sind notorisch unpünktlich. Weil man die Verspätungen auf Schweizer Seite nicht übernehmen will, haben sich SBB und DB auf eine spezielle Lösung geeinigt. Simon Bordier

ICE sind ein vertrautes Bild am Bahnhof SBB. Leider haben sie aber oft Verspätung. Archivfoto: Mathias Leemann

Verspätungen, Ausfälle, vorzeitig gewendete Züge: Die ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn (DB) in die Schweiz sind in den vergangenen Monaten zum Dauerärgernis geworden. Das sehen nicht nur Passagiere so – auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ist der Geduldsfaden gerissen.