Bund will Ausgaben einsehen Bahnen sträuben sich gegen Kontrollen: «Wollen keine Polizei»

Jährlich fliessen Milliarden von Steuergeldern in die Bahninfrastruktur. Wie das Geld eingesetzt wird, will der Bund nun besser kontrollieren. Angestellte der betroffenen Unternehmen äussern Unmut an den Plänen.