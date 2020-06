Probleme mit Basler Vorzeigequartier – Dieselloks statt Smart City Auf dem Wolf-Areal soll das zukunftsträchtigste Quartier der Schweiz entstehen. Von der grössten Baustelle des Landes ist aber nichts zu sehen. Kurt Tschan

Der Güterbahnhof Wolf wird durch den Bau von Gateway Basel-Nord neu entwickelt. Noch aber planen die SBB auf Sparflamme. Lucia Hunziker

Bereits in sechs Jahren wollen die SBB für die Basler Bevölkerung auf dem Wolf-Areal ein neues Quartier erstellen. Es soll das modernste und zukunftsträchtigste urbane der Schweiz werden. 2024, so der ursprüngliche Plan, wäre Baubeginn. Covid-19 und der damit verbundene Wirtschaftseinbruch könnten dem Kanton Basel-Stadt und den Schweizerischen Bundesbahnen als Landbesitzerin aber einen Strich durch die Rechnung machen. Projektleiterin Katja Feige zeigte sich am Livestream der Klimaplattform der Basler Wirtschaft derart zurückhaltend, dass Zeitpläne nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen.