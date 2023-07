Zwei von drei Penthouses frei – SBB suchen Mieter, die für 8600 Franken ins Meret-Oppenheim-Hochhaus ziehen Eines der beiden Penthouses ist bereits seit längerem ausgeschrieben. Ist es schwierig, Luxuswohnungen in Basel zu vermieten? Eine Expertin klärt auf. Katrin Hauser

1 / 5 Das grössere der beiden Penthouses im Meret-Oppenheim-Hochhaus kostet 8613 Franken brutto im Monat. Foto: https://moh-basel.ch/

Das Meret-Oppenheim-Hochhaus ist eines der meistdiskutierten Gebäude in Basel. Der Grund dafür ist sein Erscheinungsbild. Als diese Zeitung vor einigen Jahren ihre Leser fragte, wie sie zum Bauwerk stünden, lautete der Tenor, es gleiche einem Gefängnis. Von aussen mag man das so sehen, von innen hingegen hinkt der Vergleich. Denn mit Zellen haben die Wohnungen, die dort derzeit ausgeschrieben sind, so gar nichts gemein.