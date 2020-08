Fahrplanabbau statt -ausbau – SBB stossen Region Basel vor den Kopf Lokführermangel und Grossbaustellen bringen den Pendlern in der Region in den kommenden zwölf Monaten viele Nachteile. Alexander Müller

Keine Lokführer für das Läufelfingerli: Die SBB setzen auf Busse zur Überbrückung des Personalengpasses. Foto: Dominik Plüss

Das Zückerchen der SBB kann die Gemüter in der Region nicht beruhigen. Den Pendlern nützen eine um 28 Minuten reduzierte Reisezeit nach Lugano und weitere Verbindungen ins Tessin im Alltag wenig. Viel zentraler sind die Veränderungen beim Fahrplan für die meisten Menschen bei den täglich genutzten Strecken. Und in diesem Punkt hatten die SBB am Mittwoch viele schlechte Nachrichten für die Region. Grösstes Ärgernis für viele ist der Entscheid der Bundesbahnen, das Läufelfingerli bis Mitte Dezember auf Busbetrieb umzustellen. Die SBB begründen dies mit dem notorischen Lokführermangel. Daher wird die wenig genutzte Linie ab dem 7. September für rund neun Wochen stillgelegt und mit Ersatzbussen bedient.

Der Einspruch liess nicht lange auf sich warten. Die Baselbieter SP hat angekündigt, für die Landratssitzung vom Donnerstag eine dringliche Interpellation einzureichen. Verärgert meldet sich auch die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zu Wort. Man sei von den SBB «nicht in die Entscheidungsfindung miteinbezogen» und nur «kurzfristig über die geplante Umstellung auf einen Busbetrieb vorinformiert» worden. Die Direktion akzeptiere diese Umstellung auf Busbetrieb nicht. Auf ihre Forderung, den Entscheid zu revidieren, haben die SBB jedoch nicht reagiert.

Und dann steht am Ende der Mitteilung dieser Satz: «Offen sind derzeit die rechtlichen und finanziellen Folgen der mehr als dreimonatigen Umstellung auf den Busbetrieb.» Ist das eine Drohung? Will der Kanton die Bundesbahnen vor Gericht ziehen? Auf Nachfrage krebst die BUD zurück: Man wolle mit den SBB zuerst das Gespräch suchen, bevor über allfällige weitere Schritte entschieden werde.

«Flugzug» wird gestrichen

Genervt ist auch der Kanton Aargau wegen eines Angebotsabbaus der SBB, der die Region Basel betrifft. Dem Lokführermangel fällt nämlich auch der «Flugzug», die Verbindung vom Basler Bahnhof SBB über das Fricktal zum Zürcher Flughafen, bis zum Fahrplanwechsel zum Opfer. «Im Fricktal sind die Arbeitsplatzgebiete mit der Reduktion des Fernverkehrs auf einen Stundentakt sehr schlecht erschlossen», bedauert der Kanton und erwartet, dass die Gründe für den Lokpersonalmangel aufgearbeitet werden. «Die von Kanton und Bund bestellten Leistungen sind künftig in vollem Umfang und in der bestellten Qualität zu erbringen.»

Der Fahrplanwechsel bringt der Region Basel im nächsten Jahr neben den besseren Verbindungen ins Tessin wenig Positives. Zu verbuchen ist noch eine neue Verbindung frühmorgens von Luzern nach Basel. Ansonsten sind für die regionalen Bahnkunden vor allem durch Baustellen bedingte Hürden vorgesehen. Die Verlegung der Kantonsstrasse im Gebiet Salina Raurica führt an zwei Wochenenden zu einer Totalsperre: Vom 27. Februar bis zum 1. März 2021 und vom 7. bis 9. August fällt der Flugzug erneut aus. Zwischen Pratteln und Kaiseraugst verkehren dann Bahnersatzbusse. Und die grossen Bahnausbauprojekte in Muttenz und Liestal werden 2021 zu diversen Nachtsperren führen. An einigen Wochenenden werden zwischen Basel und Liestal zudem Züge ausfallen und durch einen Busbetrieb ersetzt. Details dazu sind noch keine bekannt.