Mitunter ist die S 3 auch als Schnellzug verkleidet unterwegs. Foto: Elena Monti

Die Corona-bedingten Einschränkungen sind gelockert, wenn auch noch längst nicht aufgehoben. Die Leute kehren zurück – auch in den öffentlichen Verkehr. Man geht wieder auf den Zug und aufs Tram – fast wie in alten Zeiten. Mit der Rückkehr der Passagiere und dem Hochfahren des Fahrplans scheint auch bei den SBB wieder Normalität einzukehren. Diese Woche war jedenfalls auf der Linie Olten-Basel schon fast wieder alles beim Alten. Verspätete Züge, Zugausfälle und fehlendes Rollmaterial.

Am Mittwoch beispielsweise verkehrte morgens zwischen 8 und 9 Uhr der Interregio-Schnellzug in der Verkleidung einer Flirt-Einerkombination mit vier Wagen. Dabei hatte doch unser Gesundheitsminister Alain Berset ausdrücklich empfohlen, nicht zu Stosszeiten zu fahren und weiterhin Abstand zu halten. Doch halten Sie mal Abstand in einem solchen Bähnchen. Das gelingt nicht einmal ausserhalb der Stosszeiten.

Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Die S 3 nach Olten fährt trotz ordentlichem Passagieraufkommen wieder als blosse Einerkombination mit vier Wagen – gleich wie unmittelbar vor dem Lockdown, als der Bundesrat bereits ähnliche von den SBB ungehörte Aufrufe erlassen hatte.

Sollte die Bahn uns weiterhin verunmöglichen, den Befehlen der Landesregierung Folge zu leisten, müssen wir es eben mal mit Insubordination versuchen und unser Verhalten ändern. Möglicherweise hats ja zu Stosszeiten weniger Volk und mehr Platz.