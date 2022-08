FCB-Neuzugang im Pech – Sayfallah Ltaief zwischen schönem Traum und bösem Erwachen Es heisst, Erfolg und Misserfolg liegen im Sport oft nahe beieinander. Sayfallah Ltaief macht in beim 0:2 gegen Lugano diese Erfahrung – und es ist keine angenehme. Oliver Gut Tilman Pauls

Da fehlt wenig – doch Sayfallah Ltaiefs Diagonalschuss prallt vom Pfosten zurück ins Feld. Foto: Patrick Straub (Keystone).

Sayfallah Ltaief kommt nach dem 0:2 gegen den FC Lugano nicht in die Interview-Zone. Erst steht da Taulant Xhaka, der 31-Jährige, der in seiner Karriere schon Worte für ganz andere Niederlagen gefunden hat. Und nach ihm ist es Noah Katterbach, der durch seine Zeit beim 1. FC Köln ja durchaus auch einiges an Erfahrung für derartige Situationen mitbringt.