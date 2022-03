US-Riese zahlt 150 Millionen Franken – Sawiris verkauft sein Skigebiet in Andermatt Dem Unternehmen gehören bereits legendäre Skiorte wie Park City, Beaver Creek oder Vail. Nun kauft sich der Skiriese Vail Resorts in Europa ein. Philipp Felber-Eisele UPDATE FOLGT

Samih Sawiris verkauft einen Teil seines Imperiums in Andermatt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Liste ist lang: Vail Resorts ist an 40 Skigebiete in den USA, Kanada und in Australien beteiligt. Ein grosser Teil wie Beaver Creek, Vail oder Park City gehören dem Unternehmen gleich selbst, an anderen wie Whistler Mountain in Kanada ist die Firma beteiligt. Nun steigen die US-Amerikaner in Andermatt ein.

Dies teilte Andermatt Swiss Alps mit, die Firma von Samih Sawiris. Damit erhält Andermatt einen weiteren potenten Geldgeber. Andermatt Swiss Alps, das Unternehmen hinter dem Skigebiet Andermatt gehört zu einem grossen Teil Orascom und Samih Sawiris direkt. Mit diesem Unternehmen entwickelte Sawiris die Skiregion Andermatt, baute neue Anlagen, neue Ferienwohnungen, neue Hotels, wie das The Chedi, ein 5-Stern-Luxushaus in den Bergen.

Fast 150 Millionen Franken investiert Vail Resorts und übernimmt dabei 55 Prozent der Aktienanteile an der Andermatt-Sedrun Sport AG, der Betreiberfirma des Skigebiets. Die Firma betreibt alle Berg- und Skianlagen im Ort. 110 Millionen Franken sollen in die «Verbesserung des Gästeerlebnis» fliessen, wie Vail Resorts mitteilt. Der Rest direkt in Immobilien in Andermatt. «Der Einstieg in den europäischen Skimarkt ist eine langfristige strategische Priorität für Vail Resorts», lässt sich CEO Kirsten Lynch zitieren.

Samih Sawiris verkauft also einen Teil seines Skigebiets an die Amerikaner, bleibt aber mit 40 Prozent an der Andermatt-Sedrun Sport AG beteiligt. Am Montag um 10.30 Uhr erklärt Sawiris den Deal mit dem amerikanischen Ski-Riesen.

Hafenprojekt am Urnersee Samih Sawiris krebst zurück und redimensioniert seine Pläne Das Engagement von Sawiris in Andermatt und der Region ist nicht unumstritten. So redimensionierte er erst im Februar seinen Plan, am Urner See neue Hafenanlagen zu bauen. Innert Kürze unterschrieben fast 6000 Menschen eine Petition gegen die Pläne Sawiris, zwei neue Häfen zu bauen. Zumindest vom Hafen in Flüelen (UR) will Sawiris nun nichts mehr wissen.

Das Hotel Chedi gehört zum Imperium von Samih Sawiris. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Vail Resorts gibt mit dem Epic Pass ein Skiticket der besonderen Art aus. Mit ihm geniessen Skitouristen freie Fahrt in allen Skigebieten von Vail Resorts. Zudem in 26 weiteren Skigebieten in der Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich. In der Schweiz ist das Gebiet Verbier 4 Vallées Partnerdestination für das Skibillett.

Mit der Investition von Vail Resorts in Andermatt wird nun das Skigebiet ebenfalls in den Epic Pass integriert. Dadurch und durch Investitionen in Unterkünfte im Dorf und ins Skigebiet selbst soll das Geschäft in Andermatt stark wachsen, wie Vail Resorts in einer Mitteilung schreibt. Das amerikanische Unternehmen machte 2021 1,9 Milliarden Dollar Umsatz und ist börsenkotiert.

In den letzten beiden Jahren lief es dem Unternehmen, wie vielen Winterdestinationen wegen Corona nicht gut. Bis 2019 wuchs der Umsatz von Vail Sports stets an. Der Rekord erzielte das Unternehmen 2019 mit über 2,2 Milliarden Dollar.

Russi und Vail: Eine enge Verbindung

Interessantes Detail: Im Verwaltungsrat von Andermatt Swiss Alps sass bis 2020 Skilegende Bernhard Russi. Er ist weiterhin im Verwaltungsrat der Andermatt-Sedrun Sport AG – und er hat eine ganz spezielle Verbindung zu Vail. Dort baute er Ende der 80er-Jahre für die Weltmeisterschaften 1989 ein Skipiste um. Die «Rattlesnake Alley» (Klapperschlangestrasse), die Russi ähnlich einer Bobbahn gestaltete, wurde zur Schlüsselszene in der Abfahrt – und zum Favoritenschreck. Der Deutsche Hansjörg Tauscher gewann – ohne davor und danach je ein Weltcuprennen zu gewinnen.

Auch die legendäre Skipiste «Birds of Prey» hatte Russi entworfen – sie steht in Beaver Creek, das heute ebenfalls im Besitz von Vail Resorts ist. Nun wird diese Verbindung also noch enger.

