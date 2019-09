Sawiris in Andermatt: Rote Zahlen und bessere Rendite im Chedi

Schritt für Schritt scheint das von Samih Sawiris initiierte Resort Andermatt in die Gewinnzone zu kommen. So wird laut dem ägyptischen Investor das Luxushotel «The Chedi» bereits 2020 erstmals das ganze Jahr über schwarze Zahlen schreiben.

Vor Vertretern der Tourismusbranche sagte Sawiris am Dienstag, dass sich die in Schweizer Bergorten nicht gerade gängige Strategie, Hotels das ganze Jahr über offen zu lassen, bereits auszahle. «Wenn es so weiter geht, werden wir im Hotel Chedi nächstes Jahr keinen Monat mehr rote Zahlen schreiben», sagte Sawiris an einem vom Anlegerportal «Schweizeraktien.net» organisierten Branchentalk in Andermatt. Sawiris kritisierte das in der Schweiz oft fehlende Destinationendenken. Aus Angst davor, dass der andere mehr kriege als man selbst, werde an den Tourismusorten zu wenig gemeinsam angepackt, zu wenig das grosse Ganze betrachtet, so Sawiris. In Andermatt sei das anders.