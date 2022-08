Explosionen auf Stützpunkt – Satellitenbilder zeigen zerstörte Russen-Jets auf der Krim Bei den Explosionen auf dem Militär-Stützpunkt Saky sind gemäss neuen Aufnahmen mindesten sieben russische Kampfflugzeuge zerstört worden. Moskau bestreitet dies.

Dieses Satellitenbild zeigt die Zerstörung von mindestens sieben russischen Kampfjets auf dem Stützpunkt auf der Halbinsel Krim. (10. August 2022) Foto: Planet Labs PBC via AP/Keystone

Nach den Explosionen auf einer Militärbasis auf der Krim zeigen laut der Agentur DPA westliche Satellitenbilder, dass mindestens sieben russische Kampfflugzeuge zerstört wurden. Weitere Jets hätten offenbar Schäden davongetragen, berichtete Planet Labs PBC, ein auf Erdbeobachtung spezialisiertes US-Unternehmen.

Russische Luftwaffenbasis auf der Krim Gewaltige Explosionen, zerstörte Flugzeuge und viele Fragen Dessen Satellitenbilder stammten von Mittwochnachmittag. Sie zeigen eine rund zwei Quadratkilometer grosse verbrannte Grünfläche auf dem Stützpunkt Saky. Etliche Krater waren auf dem Boden in der Nähe des Rollfeldes zu sehen, was in der Regel auf eine massive Explosion hindeutet. Einige der Kampfjets auf dem Stellplatz wurden auf der Rollbahn zudem verschoben: auf vor den Explosionen aufgenommenen Satellitenbildern standen sie noch an einer anderen Stelle, wie die DPA weiter meldet.

Ein weiteres Satellitenbild zeigt eine rund zwei Quadratkilometer grosse verbrannte Grünfläche auf dem Stützpunkt Sakydas. (10. August 2022) Foto: Planet Labs PBC via AP/Keystone

Russland hat bestritten, dass irgendwelche Flugzeuge bei den Detonationen am Dienstag zerstört worden seien. Auch Hotels oder der Strand der Halbinsel seien nicht betroffen gewesen. Bei den Explosionen, bei denen laut Krim-Chef Sergej Aksjonow eine Person ums Leben kam und 14 weitere verletzt wurden, waren Touristen und Touristinnen jedoch in Panik von der nahe gelegenen Küste geflüchtet.

Gewaltige Explosionen haben eine wichtige russische Luftwaffenbasis auf der Halbinsel Krim erschüttert. Die Ursache der Explosionen ist noch unklar. Video: Telegram/AP

Die ukrainische Regierung reklamierte die Explosionen nicht für sich, mokierte sich aber zugleich über die russische Erklärung, wonach ein unachtsamer Raucher dafür gesorgt haben könnte, dass Munition auf der Luftwaffenbasis Saky Feuer gefangen habe und hochgegangen sei. Doch hielten Spekulationen an, ob der Vorfall doch auf einen ukrainischen Angriff zurückgehen könnte. In einem solchen Fall würde es sich um die erste grosse Attacke auf eine russische Militäreinrichtung auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim handeln.

Die Krater auf dem Boden in der Nähe des Rollfeldes deuten auf eine massive Detonation hin. (10. August 2022) Foto: Planet Labs PBC via AP/Keystone

Kiew hat die Krim noch nicht aufgegeben

Die Regierung in Kiew hat immer wieder verlauten lassen, dass sie die Halbinsel Krim trotz der russischen Annexion noch nicht abgeschrieben hat. «Das ist erst der Anfang», schrieb der ukrainische Präsidentenberater Michajlo Podoljak nach den Explosionen. Die Krim habe eine Zukunft als Reiseparadies ohne russische Besatzung vor sich. Der 9. August sei der Internationale Tag der indigenen Völker, erklärte zudem Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk. Dazu zählten in der Ukraine die Krimtataren, Karaimen und Krimtschaken. «Die heutigen Explosionen in Nowofjodorowka sind ein weiterer Beleg dafür, wem die Krim gehört.» International wird die Halbinsel mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern weiter als ukrainisches Territorium angesehen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ging auf die Detonationen ein. Er versprach seinen Landsleuten erneut eine Befreiung der Halbinsel. «Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben», sagte er.

fal/SDA

