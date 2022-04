Krieg in der Ukraine – Saschas Bericht aus der Hölle Mariupol Der langjährige Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen schrieb Tagebuch in seiner von russischen Truppen belagerten Heimatstadt. Sein Bericht ist ein Rapport des Grauens. Cyrill Pinto

Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeiter Sascha wurde 2017 von «Tages-Anzeiger»-Karikaturist Felix Schaad in Mariupol gezeichnet. Sascha will aus Sicherheitsgründen nicht fotografiert und mit vollem Namen genannt werden. Illustration: Felix Schaad

«Ich bin in Mariupol geboren, und ich habe mein gesamtes Leben hier verbracht. Ich habe in der Stadt studiert und gearbeitet und gute Zeiten erlebt. Nachdem ich angefangen hatte, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, hatte ich auch das Gefühl, eine sinnvolle Arbeit zu leisten. Das Leben in Mariupol war gut. Doch plötzlich ist es zur Hölle geworden.