Lehrstück über zu schnelle Öffnungen – Sardinien wird «Zona rossa» Die italienische Insel galt als fast Covid-frei und warb um Touristen. Nach nur einem Monat muss alles wieder schliessen, nirgendwo sonst in Italien breitet sich das Virus schneller aus. Was ist da schiefgelaufen? Oliver Meiler aus Rom

Leider nur ein Traum: Ferien auf Sardinien, wie hier am Strand von Orosei, sind derzeit nicht möglich. Foto: AFP

Der Traum war so schön, so greifbar nah, dass er in den Köpfen vieler Sarden schon Wirklichkeit war. Der Traum von der Normalität. «Zona bianca», weisse Zone, fast ohne Corona. Fast. Im März ging auf Sardinien alles auf, und zwar nur auf Sardinien, weil nach dem komplizierten italienischen Ampelsystem mit seinen zwanzig Kriterien lediglich Sardinien die weisse Farbe verdient hatte, niedrigste Gefahrenstufe. Inzidenz: stabil unter 50. R-Wert: etwa 0,6. Belegte Intensivbetten: ein Dutzend. Ein paar Infektionsherde gab es noch, einen fand man auf La Maddalena. Aber sie waren eingekreist, unter Kontrolle, fast besiegt, hiess es.